На Донбасі поранили бійця

У четвер, 19 березня, внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі отримав поранення військовослужбовець Об'єднаних сил.

Джерело: повідомлення пресслужби операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Пораненого евакуювали до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу.

Упродовж дня збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ОС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Гаряче було неподалік Красногорівки, поруч з Лебединським, поблизу Павлополя, у районі Кримського, неподалік Новолуганського та поблизу Новотошківського.