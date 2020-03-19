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На Донбассе ранили бойца

Четверг, 19 марта 2020, 18:07
На Донбассе ранили бойца

В четверг, 19 марта, в результате обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение военнослужащий Объединенных сил.

Источник: сообщение пресс-службы операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Раненого эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

В течение дня вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы проводились недалеко от Красногоровки, рядом с Лебединским, вблизи Павлополя, в районе Крымского, неподалеку от Новолуганского и вблизи Новотошковского.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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