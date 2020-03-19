Через карантин по всій Україні запускають машини з гучномовцями
Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, в Україні організують курсування автомобілів із гучномовцями.
Джерело: пресслужба ДСНС
Деталі: З 20 березня по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період.
Рятувальники просять українців:
- не виходити на вулицю без нагальної потреби;
- не відвідувати місця скупчення людей;
- під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
- дотримуватись заходів особистої гігієни;
- дбати про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечити їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.
Що було раніше: У Чернівцях, де було зафіксовано перший спалах коронавірусу в Україні, організували оповіщення населення щодо карантину та заходів щодо запобігання інфікуванню.