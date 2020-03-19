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Через карантин по всій Україні запускають машини з гучномовцями

Четвер, 19 березня 2020, 18:25
Через карантин по всій Україні запускають машини з гучномовцями

Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, в Україні організують курсування автомобілів із гучномовцями.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: З 20 березня по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період. 

Рятувальники просять українців:

  • не виходити на вулицю без нагальної потреби;
  • не відвідувати місця скупчення людей;
  • під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;
  • дотримуватись заходів особистої гігієни;
  • дбати про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечити їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

Що було раніше: У Чернівцях, де було зафіксовано перший спалах коронавірусу в Україні, організували оповіщення населення щодо карантину та заходів щодо запобігання інфікуванню.

Українська правда

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Теми: ДСНСкоронавірускарантин
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