Из-за карантина по всей Украине запускают машины с громкоговорителями

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Четверг, 19 марта 2020, 19:25

Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в Украине организуют курсирование автомобилей с громкоговорителями.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: С 20 марта по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период.

Спасатели просят украинцев:

  • не выходить на улицу без необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;
  • соблюдать меры личной гигиены;
  • заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечить их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Что было раньше: В Черновцах, где была зафиксирована первя вспышка коронавируса в Украине, организовали оповещения населения о карантине и мерах по предотвращению инфицирования.

Украинская правда
Темы: ГСЧС коронавирус карантин


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