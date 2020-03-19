Из-за карантина по всей Украине запускают машины с громкоговорителями

Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в Украине организуют курсирование автомобилей с громкоговорителями.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: С 20 марта по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период.

Спасатели просят украинцев:

не выходить на улицу без необходимости;

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми не менее 2 метра;

соблюдать меры личной гигиены;

заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечить их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Что было раньше: В Черновцах, где была зафиксирована первя вспышка коронавируса в Украине, организовали оповещения населения о карантине и мерах по предотвращению инфицирования.