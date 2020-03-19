Біля будівлі СБУ в Ужгороді затримали відомого рецидивіста

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Четвер, 19 березня 2020, 19:33

Спецпризначенці затримали "на гарячому" членів угрупування, які вимагали кошти у мешканця Закарпаття за неіснуючий борг.

Джерело: Мукачево.net, поліція Закарпатської області

Деталі: За попередніми даними підозрювані застосовували фізичну силу при вимаганні, погрожували вбивством та погрожували членам сім'ї постраждалого.

 
За даними Mukachevo.net, затримання відбулося неподалік від місцевого управління СБУ

За джерелами Mukachevo.net, одним з затриманих є Євген Дребітко, на прізвисько "Білий".

Саме він був серед затриманих на початку лютого після стрілянини у Мукачеві.

Тоді суд визначив йому мірою запобіжного заходу арешт на 2 місяці, але Дребітко вніс заставу в 315 тисяч і вийшов із СІЗО.

Поліція в свою чергу повідомляє про двох затриманих мешканців Мукачева віком від 25 до 40 років під час отримання незаконної плати.

Вони вимагали за неіснуючий борг 15 тисяч доларів.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання,вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Теми: Закарпаття кримінал поліція


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