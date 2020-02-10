Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих
Понеділок, 10 лютого 2020, 18:44
Ужгородський міський районний суд визначив запобіжні заходи двом із семи затриманих під час спецоперації – Євгену Дребітку та Ігореві Смоляру.
Джерело: mukachevo.net, поліція Закарпатської області
Деталі: Суд узяв Дребітка та Смоляра під варту на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.
Суддя також зобов’язала підозрюваних здати закордонні паспорти.
Кримінальне провадження стосується ст. 348 Кримінального кодексу - замах на життя правоохоронця.
Передісторія:
- 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох чоловіків.
- До президента звернулися депутати Мукачівської міськради із закликом надати місту невідкладну правоохоронну допомогу.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві спецпризначенцями поліції та Нацгвардії.
- На Закарпатті у селищі Нижні Ворота на Воловеччині в ході спецоперації було затримано сім членів злочинного угруповання.
- З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюють вулиці Мукачева.