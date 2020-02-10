Ужгородський міський районний суд визначив запобіжні заходи двом із семи затриманих під час спецоперації – Євгену Дребітку та Ігореві Смоляру.

Джерело: mukachevo.net

Деталі: Суд узяв Дребітка та Смоляра під варту на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.

Суддя також зобов’язала підозрюваних здати закордонні паспорти.

Передісторія: