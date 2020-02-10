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Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих

Понеділок, 10 лютого 2020, 18:44
Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжний захід двом із семи затриманих
Фото: mukachevo.net

Ужгородський міський районний суд визначив запобіжні заходи двом із семи затриманих під час спецоперації – Євгену Дребітку та Ігореві Смоляру.

Джерело: mukachevo.netполіція Закарпатської області

Деталі: Суд узяв Дребітка та Смоляра під варту на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.

Суддя також зобов’язала підозрюваних здати закордонні паспорти.

Кримінальне провадження стосується ст. 348 Кримінального кодексу - замах на життя правоохоронця.

Передісторія:

  • 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох чоловіків.
  • До президента звернулися депутати Мукачівської міськради із закликом надати місту невідкладну правоохоронну допомогу.  
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві спецпризначенцями поліції та Нацгвардії.
  • На Закарпатті у селищі Нижні Ворота на Воловеччині в ході спецоперації було затримано сім членів злочинного угруповання.
  • З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюють вулиці Мукачева.

"Українська правда" у Threads

Теми: МукачевеЗакарпаттясударештзброя
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