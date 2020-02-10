Стрілянина у Мукачеві: суд обрав запобіжні заходи двом із семи затриманих

835 переглядів
Понеділок, 10 лютого 2020, 19:44
Фото: mukachevo.net

Ужгородський міський районний суд визначив запобіжні заходи двом із семи затриманих під час спецоперації – Євгену Дребітку та Ігореві Смоляру.

Джерело: mukachevo.net

Деталі: Суд узяв Дребітка та Смоляра під варту на два місяці з альтернативою застави на суму 315 тисяч гривень.

Суддя також зобов’язала підозрюваних здати закордонні паспорти.

Передісторія:

  • 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, внаслідок якої було поранено двох чоловіків.
  • До президента звернулися депутати Мукачівської міськради із закликом надати місту невідкладну правоохоронну допомогу.  
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав посилити заходи безпеки у Мукачеві спецпризначенцями поліції та Нацгвардії.
  • На Закарпатті в ході спецоперації було затримано сім членів злочинного угруповання.
  • З 9 лютого спільні патрулі працівників Нацгвардії та поліції цілодобово патрулюють вулиці Мукачева.

Теми: Мукачеве Закарпаття суд арешт зброя


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацгвардія й поліція починають цілодобово патрулювати Мукачево 9 лютого 2020, 16:30
Стрілянина у Мукачеві: Затримано 7 осіб, які "планували встановити контроль над регіоном" 9 лютого 2020, 11:40
На Закарпатті затримали осіб, ймовірно причетних до стрілянини у Мукачеві — ЗМІ 9 лютого 2020, 07:13
Усі новини
Головні новини
Кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування
Незаконна вирубка: ДБР та ОГП проводять обшуки у Держлісагентстві
Звіробій зобов’язали носити електронний браслет
Небезпечний коронавірус підхопили двоє українців, які працювали на круїзному лайнері
Усі новини
мімімі

Як виглядають зараз собаки, у яких майже не було шансів на життя

ТаблоID

71-річна мама Ілона Маска попозувала для української фотографині

думка

Шкільне меню українських школярів порушує норми