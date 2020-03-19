Спецназовцы задержали с поличным членов группировки, которые требовали деньги у жителя Закарпатья за несуществующий долг.

Источник: Мукачево.net, полиция Закарпатской области

Детали: По предварительным данным подозреваемые применяли физическую силу при вымогательстве, угрожали убийством и угрожали членам семьи пострадавшего.

По источникам Mukachevo.net, одним из задержанных является Евгений Дребитко, по прозвищу "Белый".

Именно он был среди задержанных в начале февраля после стрельбы в Мукачево.

Тогда суд определил ему мерой пресечения арест на 2 месяца, но Дребитко внес залог в 315 тысяч и вышел из СИЗО.

Полиция в свою очередь сообщает о двух задержанных жителях Мукачево в возрасте от 25 до 40 лет при получении незаконной платы.

Они требовали за несуществующий долг 15 тысяч долларов.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.