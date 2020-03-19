Спецназовцы задержали с поличным членов группировки, которые требовали деньги у жителя Закарпатья за несуществующий долг.

Источник: Мукачево.net, полиция Закарпатской области

Детали: По предварительным данным подозреваемые применяли физическую силу при вымогательстве, угрожали убийством и угрожали членам семьи пострадавшего.

По данным Mukachevo.net, задержание произошло недалеко от местного управления СБУ

По источникам Mukachevo.net, одним из задержанных является Евгений Дребитко, по прозвищу "Белый".

Именно он был среди задержанных в начале февраля после стрельбы в Мукачево.

Тогда суд определил ему мерой пресечения арест на 2 месяца, но Дребитко внес залог в 315 тысяч и вышел из СИЗО.

Полиция в свою очередь сообщает о двух задержанных жителях Мукачево в возрасте от 25 до 40 лет при получении незаконной платы.

Они требовали за несуществующий долг 15 тысяч долларов.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса Украины, то есть вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.