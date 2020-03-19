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В Україні похолодає: днями випаде мокрий сніг та дощ

Четвер, 19 березня 2020, 21:42
В Україні похолодає: днями випаде мокрий сніг та дощ

У п’ятницю 20 березня в Україні істотні опади не очікуються, вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла, а у неділю температура знизиться до 6° морозу.

Джерело: Укргідрометцентр для "Укрінформ"

Деталі: 20 березня пройде без істотних опадів, лише в Карпатах і на Прикарпатті невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на південному сході місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, на півдні та Закарпатті 13-18°.

У Києві та області у п`ятницю також без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

 

21 березня вночі у західних областях, вдень в Україні, крім сходу, дощі, на заході та півночі країни з переходом у мокрий сніг; температура вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні до 15°, у західних та північних областях 2-7° тепла.

 

22 березня мокрий сніг, на півдні та сході країни з дощем, у Карпатах вночі значний сніг, лише вдень у західних областях без опадів; зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла, у південній та східній частинах впродовж доби до 1-6° тепла.

Вітер переважно північно-східний, 5-12 м/с.

На Київщині 21-22 березня вночі без опадів, вдень невеликий дощ з переходом у мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура 21 березня вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; 22 березня зниження вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла.

 

На початку наступного тижня в Україні очікується невеликий сніг, у південних областях, вдень 24 березня і у східних та центральних (окрім Вінницької) областях невеликий мокрий сніг та дощ.

Температура вночі 23-24 березня 2-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних та південно-східних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

 

У столичному регіоні 23- 24 березня невеликий сніг. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКарпатиКиїв
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