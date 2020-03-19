В Украине похолодает: на днях выпадет мокрый снег и дождь

В пятницу в Украине существенные осадки не ожидаются, ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла, а в воскресенье температура понизится до 6° мороза.

Источник: Укргидрометцентр для "Укринформ"

Детали: 20 марта пройлет без существенных осадков, лишь в Карпатах и Прикарпатье небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 2-7° тепла, на юго-востоке местами 0-3° мороза; днем 9-14° тепла, на юге и Закарпатье-13-18°.

В Киеве и области в пятницу также без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. В столице температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°, в Киевской области ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

21 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, дожди, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег; температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге до 15°, в западных и северных областях 2-7° тепла.

22 марта мокрый снег, на юге и востоке с дождем, в Карпатах ночью значительный снег, лишь днем в западных областях без осадков; снижение температуры ночью до 1-6° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла, в южной и восточной частях в течение суток до 1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/сек.

В Киевской области 21-22 марта ночью без осадков, днем небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура 21 марта ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла; 22 марта снижение ночью до 1-6° мороза, днем до 2° мороза - 3° тепла.

В начале следующей недели в Украине ожидается небольшой снег, в южных областях, днем 24 марта и в восточных и центральных (кроме Винницкой) областях небольшой мокрый снег и дождь.

Температура ночью 23-24 марта 2-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных и юго-восточных областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В столичном регионе 23 - 24 марта небольшой снег. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.