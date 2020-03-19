Ні – легалізації ОРДЛО: Зеленському адресували відеозвернення

Патріоти Донбасу - журналісти, звільнені з полону і волонтери - записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського, в якому просять не включати в переговірний процес у Мінську представників ОРДЛО.

Джерело: "Дзеркало тижня", YouTube

Передісторія: 11 березня у Мінську було підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опиниться на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Деталі: У відеозверненні с проханням не легітимізувати таким чином представників ОРДЛО, беруть участь вихідці з Донбасу:

Станіслав Асєєв — журналіст, звільнений з полону "ДНР" за обміном 2019 року;

Сергій Гармаш — журналіст, головний редактор сайту "ОстріВ";

Ірина Довгань — волонтер з Ясинуватої, яку 2014 року на площі Донецька прив'язали до стовпа, обмотавши українським прапором з написом "Вона вбиває наших дітей";

Денис Казанський — донецький блогер і журналіст;

Володимир Жемчугов — учасник російсько-української війни, герой України, звільнений з полону "ЛНР" за обміном 2016 року;

Ігор Козловський — учений, звільнений з полону "ДНР" за обміном 2017 року, член ініціативної групи "Першого грудня".

Звільнений з полону журналіст Асєєв, зі свого боку, порадив Зеленському визнати, що ця ідея – помилка.

"Це величезна політична помилка. Не тільки тому що наділяє суб’єктністю тих, хто ними не є, і робить із Росії спостерігача, а не ворога, але і тому що, якщо це відбудеться, всі ті страждання, через які пройшли полонені, тисячі моїх земляків, будуть марні. Тож, шановний пане президенте, Володимир Олександрович, я вас дуже прошу – не робіть цього", - сказав колишній полонений.

Звільнений з полону герой України Жемчугов теж назвав те, що планується у Мінську, помилкою.

"Помилка, яку зробили молдовани, коли сіли за стіл перемовин не з окупантом Росією, а з маріонетками, призначеними Кремлем.

Виходить, що ми пішли захищати Україну, Донбас, але потрапивши в полон, ми її не захистили. Нас можуть обміняти на територіальну цілісність України, нашої Батьківщини", - пояснив він.

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Нагадаємо:

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

"Ми взялися узгодити декілька питань, а насамперед конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів, з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.

Тобто, існує необхідність узгодження цих питань. Протягом усіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів, – це були представники так званих ОРДЛО", - заявив він.