Нет - легализации ОРДЛО: Зеленскому адресовали видеообращение

Патриоты Донбасса - журналисты, освобожденные из плена и волонтеры - записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором просят не включать в переговорный процесс в Минске представителей ОРДЛО.

Источник: "Зеркало недели", YouTube

Предыстория: 11 марта в Минске было подписано соглашения о создании консультативного совета, в которой ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия окажется на равне с Германией, Францией и ОБСЕ в статусе гаранта-наблюдателя.

Детали: В видеообращении с просьбой не легитимизировать таким образом представителей ОРДЛО принимают участие выходцы с Донбасса:

Станислав Асеев - журналист, освобожденный из плена "ДНР" по обмену 2019 года;

Сергей Гармаш - журналист, главный редактор сайта "ОстроВ";

Ирина Довгань - волонтер из Ясиноватой, которую в 2014 году на площади Донецка привязали к столбу, обмотав украинским флагом с надписью "Она убивает наших детей";

Денис Казанский - донецкий блогер и журналист;

Владимир Жемчугов - участник русско-украинской войны, герой Украины, освобожденный из плена "ЛНР" по обмену 2016 года;

Игорь Козловский - ученый, освобожденный из плена "ДНР" по обмену 2017 года, член инициативной группы "Первого декабря".

Освобожденный из плена журналист Асеев, со своей стороны, посоветовал Зеленскому признать, что эта идея - ошибка.

"Это огромная политическая ошибка. Не только потому что наделяет субъектностью тех, кто ими не является, и делает из России наблюдателя, а не врага, но и потому что, если это произойдет, все те страдания, через которые прошли пленные, тысячи моих земляков, будут бесполезны. Поэтому, уважаемый господин президент, Владимир Александрович, я вас очень прошу - не делайте этого", - сказал бывший пленник.

Освобожденный из плена герой Украины Жемчугов тоже назвал то, что планируется в Минске, ошибкой.

"Ошибка, которую сделали молдаване, когда сели за стол переговоров не с оккупантом Россией, а с марионетками, назначенными Кремлем.

Получается, что мы пошли защищать Украину, Донбасс, но попав в плен, мы ее не защитили. Нас могут обменять на территориальную целостность Украины, нашей Родины", - пояснил он.

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Напомним:

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на последней встрече в Минске стороны договорились создать общую платформу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

"Мы взялись согласовать несколько вопросов, но прежде всего конституционную реформу в части децентрализации и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках ТКГ.

То есть существует необходимость согласования этих вопросов. В течение всех лет единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в качестве наблюдателей, - это были представители так называемых ОРДЛО", - заявил он.