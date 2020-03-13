Єрмак підтвердив: у Мінську домовилися про створення ради з представниками ОРДЛО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися створити спільну платформу з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей, які не контролюються урядом України.

Джерело: заява глави офісу ОП Андрія Єрмака 13 березня

Пряма мова: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...

Відповідно до пакету Мінських домовленостей, ми взялися узгодити декілька питань, а насамперед конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів, з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.

Тобто, існує необхідність узгодження цих питань. Протягом усіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів, – це були представники так званих ОРДЛО.

Тобто, українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...

На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ...

Так от, у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".

Деталі: При цьому Єрмак наголосив, що це не кроки, які створюють правове поле для визнання представників ОРДЛО: "Ніяких прямих перемовин про це мови не йде. Ми говоримо про створення платформи, де громадяни, які проживають на контрольованій території та не контрольованій території можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей".

Рішення про створення відповідної ради ще не прийнято, але це питання вирішиться під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську.

Єрмак не зміг відповісти, хто саме буде представляти ОРДЛО у відповідній "консультативній раді".

За його словами, механізм, за яким будуть відбирати представників платформи від контрольованої і не контрольованої території України, ще розробляється.

Також Єрмак не відповів на питання, хто буде пропонувати представників від ОРДЛО і чиєю була ідея про створення відповідної платформи.

Що було раніше: 13 березня стало відомо, що у Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Чому це важливо: Росія 6 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, анексувавши Кримський півострів та підтримуючи незаконні збройні формування на Донбасі військовою технікою та силами регулярних військ. При цьому РФ не визнає своєї участі в агресії та називає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом України". Кремль постійно схиляє офіційний Київ до безпосередніх переговорів із бойовиками.

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