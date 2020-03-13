Єрмак підтвердив: у Мінську домовилися про створення ради з представниками ОРДЛО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на останній зустрічі у Мінську сторони домовилися про створення платформи для громадян України на території окремих районів Донецької і Луганської областей.

Джерело: заява глави офісу ОП Андрія Єрмака 13 березня 2020 р.

Пряма мова: "Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення...

Відповідно до пакету Мінських домовленостей ми взяли на себе узгодити декілька питань, а насамперед Конституційну реформу у частині децентралізації і питання, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей в рамках ТКГ.

Тобто існує неохідність узгодження цим питань. Протягом всіх років, єдиними представниками, які були присутні разом з Україною ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів це були представники так званих ОРДЛО.

Тобто українські громадяни, які вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань...

На останній зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється у політичній підгрупі ТКГ.

Так от у складі у складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей і давати свої пропозиції, які можуть бути використані, або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ".

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