У РФ відкрили справу проти українських силовиків

Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів у відповідь на кримінальну справу українських правоохоронців через незаконне затримання Ахтема Чийгоза.

Джерело: слідчий комітет Росії

Дослівно: "В лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим, які знаходяться в місті Херсон, ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, які здійснювали попереднє слідство відносно вказаної особи (йдеться про Ахтема Чийгоза - ред.).

В рамках досудового провадження заступник начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв - при відсутності будь-яких доказів виніс повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.438 КК України, відносно російських слідчих, необгрунтовано звинувативши їх в скоєнні особливо тяжкого злочину - порушення законів і звичаїв війни.

За даним фактом в слідчому комітеті Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів по ч.2 ст.299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)".

Що було раніше: 10 лютого 2020 року прокуратура оголосила про підозру у вчиненні державної зради експрокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза.

14 лютого прокуратура АР Крим повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Головного слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим", які незаконно затримували Чийгоза.

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