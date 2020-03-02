У РФ відкрили справу проти українських силовиків
Російський слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів у відповідь на кримінальну справу українських правоохоронців через незаконне затримання Ахтема Чийгоза.
Джерело: слідчий комітет Росії
Дослівно: "В лютому 2020 року співробітники української Національної поліції і прокуратури Автономної Республіки Крим, які знаходяться в місті Херсон, ініціювали незаконне кримінальне переслідування трьох завідомо невинних російських громадян, які здійснювали попереднє слідство відносно вказаної особи (йдеться про Ахтема Чийгоза - ред.).
В рамках досудового провадження заступник начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі - начальник слідчого управління Сергій Пантелєєв - при відсутності будь-яких доказів виніс повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.438 КК України, відносно російських слідчих, необгрунтовано звинувативши їх в скоєнні особливо тяжкого злочину - порушення законів і звичаїв війни.
За даним фактом в слідчому комітеті Російської Федерації порушено кримінальну справу стосовно співробітників українських правоохоронних органів по ч.2 ст.299 КК РФ (незаконне притягнення завідомо невинних до кримінальної відповідальності)".
Що було раніше: 10 лютого 2020 року прокуратура оголосила про підозру у вчиненні державної зради експрокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза.
14 лютого прокуратура АР Крим повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Головного слідчого управління слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Крим", які незаконно затримували Чийгоза.
Нагадаємо:
- Один з лідерів кримськотатарського народу заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року у будівлі кримського парламенту.
- Окупаційний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року. Після цього термін утримання кілька разів продовжували.
- Головним обвинувачем у справі проти Чийгоза була призначена оккупаційною владою "глава прокуратури Криму" Наталія Поклонська.
- У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.
- В жовтні того ж року, Росія видала Чийгоза і ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів затриманих там.