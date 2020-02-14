Окупантам, які фабрикували справу Чийгоза, оголосили підозру
Прокуратура АР Крим спільно з ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым", які незаконно затримували заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.
Джерело: пресслужба АР Крим
Деталі: Російські правоохоронці, незаконно перебуваючи в окупованому Росією Криму, незаконно застосували кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ та порушили кримінальну справу проти громадян України за звинуваченням в організації масових безпорядків.
У рамках цієї "кримінальної справи", виконуючи вказівки російської окупаційної влади, "слідчі" незаконно затримали одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та пред’явили йому обвинувачення.
Українська прокуратура Криму з’ясувала, що "слідство" окупаційними правоохоронцями проводилось однобічно, а докази збирались з єдиною метою – незаконно звинуватити особу у злочині.
Таким чином, слідчі "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым" вчинили серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 31, 64, 65, 67, 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Окупантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни)
За даними джерел Української правди, йдеться про трьох громадян Росії: майора юстиції Булата Азізова, який з 2014 року працює в окупаційних силових органах в Криму, Павла Ніккеля, який до окупації Криму був слідчим у російському Томську, та полковника юстиції Богдана Францишка, який до окупації Криму служив у прокуратурі Томської області РФ.
На даний момент підозрюваних оголошено в розшук.
Що було раніше: 10 лютого 2020 року прокуратура оголосила про підозру у вчиненні державної зради експрокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза.
Нагадаємо:
- Один з лідерів кримськотатарського народу заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року у будівлі кримського парламенту.
- Окупаційний суд Сімферополя обрав Чийгозу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 19 лютого 2015 року. Після цього термін утримання кілька разів продовжували.
- Головним обвинувачем у справі проти Чийгоза була призначена оккупаційною владою "глава прокуратури Криму" Наталія Поклонська.
- У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.
- В жовтні того ж року, Росія видала Чийгоза і ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів затриманих там.