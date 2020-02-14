Окупантам, які фабрикували справу Чийгоза, оголосили підозру

Прокуратура АР Крим спільно з ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі повідомила про підозру трьом працівникам незаконно створеного "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым", які незаконно затримували заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза.

Джерело: пресслужба АР Крим

Деталі: Російські правоохоронці, незаконно перебуваючи в окупованому Росією Криму, незаконно застосували кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ та порушили кримінальну справу проти громадян України за звинуваченням в організації масових безпорядків.

У рамках цієї "кримінальної справи", виконуючи вказівки російської окупаційної влади, "слідчі" незаконно затримали одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та пред’явили йому обвинувачення.

Українська прокуратура Криму з’ясувала, що "слідство" окупаційними правоохоронцями проводилось однобічно, а докази збирались з єдиною метою – незаконно звинуватити особу у злочині.

Таким чином, слідчі "Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым" вчинили серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 31, 64, 65, 67, 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Окупантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК (порушення законів та звичаїв війни)

За даними джерел Української правди, йдеться про трьох громадян Росії: майора юстиції Булата Азізова, який з 2014 року працює в окупаційних силових органах в Криму, Павла Ніккеля, який до окупації Криму був слідчим у російському Томську, та полковника юстиції Богдана Францишка, який до окупації Криму служив у прокуратурі Томської області РФ.

На даний момент підозрюваних оголошено в розшук.

Що було раніше: 10 лютого 2020 року прокуратура оголосила про підозру у вчиненні державної зради експрокурору з анексованого Криму Ганні Туробовій, яка представляла обвинувачення у справі Чийгоза.

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