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Український консул прибув до затриманого у Греції екснардепа Мельничука

Понеділок, 2 березня 2020, 09:17
Український консул прибув до затриманого у Греції екснардепа Мельничука

Український консул в Салоніках прибув до поліцейського відділку, де наразі перебуває затриманий екскомандир "Айдару" та екснардеп Сергій Мельничук.

Джерело: директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев у коментарі "УКраїнській правді"

Пряма мова: "Консул уночі від’їхав на місце події, надав допомогу логістичну і сприяння родині пана Мельничука, допоміг розміститися у готелі, що знаходиться поруч, провів відповідну роз’яснювальну роботу з представниками місцевої влади – з поліцією і прикордонниками.

Пана Мельничука поки що розмістили у поліцейському відділку. Очікують прибуття місцевого грецького прокурора".

Деталі: Погорельцев уточнив, що прокурор, ймовірно, прибуде у вівторок, оскільки 2 березня у Греції свято.

Дружина і дитина Мельничука перебувають у готелі. А консул, який від’їжджав у Салоніки, наразі знову повертається до екснардепа і вживатиме заходів, щоб Мельничука звільнили.

Що було раніше: Екскомбата батальйону "Айдар", нардепа 8 скликання Сергія Мельничука затримали на кордоні з Грецією за карткою Інтерполу, яку подала Росія.

Передісторія:

  • 3 червня 2015 року Верховна Рада дала згоду на притягнення екскомбата до кримінальної відповідальності. Мельничука підозрювали у здійсненні низки кримінальних правопорушень, зокрема за ст. 257 (організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації або на окремих осіб, а також участь у такій банді або у здійсненому нею нападі) Кримінального кодексу України.
  • У 2017 році НАБУ розслідувало стосовно Мельничука кримінальне провадження за підозрою у декларуванні недостовірної інформації.
  • У 2018 році Мельничук і його колишній колега з фракції "Радикальної партії" Дмитро Лінько побилися після ефіру на телеканалі Newsone.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГреціяІнтерполРосіяВерховна Рада
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