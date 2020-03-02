"Буде весело": Богдан знайшов собі нову "стару" роботу

Колишній голова Офіса президента Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності.

Джерело: Facebook-сторінка Богдана

Пряма мова Богдана: "Всім привіт. Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтесь!!!!"

Деталі: До свого повідомлення Богдан додав фото роздруківки з Єдиного реєстру адвокатів.

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