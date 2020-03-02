"Буде весело": Богдан знайшов собі нову "стару" роботу

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Понеділок, 2 березня 2020, 13:42

Колишній голова Офіса президента Андрій Богдан повернувся до адвокатської діяльності.

Джерело: Facebook-сторінка Богдана

Пряма мова Богдана: "Всім привіт. Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтесь!!!!"

Деталі: До свого повідомлення Богдан додав фото роздруківки з Єдиного реєстру адвокатів.  

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Передісторія:

  • 21 травня 2019 року голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який працював юристом олігарха Ігоря Коломойського, заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
  • 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Іншими указами Зеленський призначив на цю посаду Андрія Єрмака, звільнивши його попередньо з посади свого помічника.

Українська правда
Теми: Богдан Офіс президента


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