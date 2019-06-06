Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського
Володимир Зеленський багато обіцянок на себе не брав. Але дещо перед тим, як стати президентом, він таки пообіцяв: розібратися, чому в Адміністрації президента працює так багато людей, та перенести її в інше місце.
"Я сказав своїм хлопцям: шукайте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий", – розповідав Зеленський журналістам ще перед другим туром виборів, пояснюючи, що не хоче працювати у старій будівлі на Банковій.
Але коли керівник "Кварталу 95" став президентом, то зустрівся з суворою бюрократичною реальністю – для того, щоб звільнити працівників АП, потрібно пройти безліч складних і незрозумілих процедур, включно із погодженням Кабінетом міністрів.
Реальна політика набагато нудніша за серіал "Слуга народу", тому з коліс Зеленський не зміг ані скоротити АП, ані переїхати в новий офіс, ані продати будівлю Адміністрації.
Не змогли навіть змінити структуру управління АП.
Одним словом, переїзд затягується, а країна чекати не може. Тож новому президенту не залишалося нічого іншого, як застосувати досвід попередників і заповнити структуру АП часів Петра Порошенка своїми людьми. Тимчасово, переконують у Зеленського.
Такий нехитрий хід дав змогу швидко запустити роботу нової Адміністрації.
І поки ніхто нікуди не переїжджає з АП, люди скаржаться на "погану атмосферу та радянські стіни", "Українська правда" вирішила розібратися, хто ж і за що відповідає в Адміністрації президента Володимира Зеленського.
Свої серед чужих, або Богдан, Шефір і "кварталівці"
Для багатьох зовнішних спостерігачів стало несподіванкою призначення Андрія Богдана керівником АП, що відбулося з грубим порушенням закону про люстрацію. Натомість для Зе!команди це було очікуване і абсолютно логічне рішення.
"З-поміж нас усіх він найкраще розуміє, як працює держава, як вибудувані процеси, як приймають рішення, які сигнали сприймають політики. І ми тут на нього спираємося", – пояснював призначення Богдана перший його заступник Сергій Трофімов в інтерв’ю УП.
Інший заступник глави АП Руслан Рябошапка називає Богдана не інакше як "найсильнішим членом команди". На чому базується такий авторитет нового глави Адміністрації?
По-перше, в команді нового президента Богдан справді має найбільше політичного досвіду. Він не з чуток знає, як функціонує державна машина, адже свого часу працював у різних штабах, був кандидатом у нардепи і має досвід роботи в уряді, за який і підпав під люстрацію.
По-друге, Богдан – близький товариш Зеленського і переконує, що президентство Володимира Олександровича багато в чому – його, глави АП, особиста заслуга.
По-третє, новий очільник Адміністрації може стати комунікатором з усіма політичними групами, а найголовніше – переговірником між двома своїми колишніми клієнтами: олігархом Ігорем Коломойським та президентом Зеленським.
Крім усього переліченого, призначення Богдана стало показовим маркером поведінки нового президента у відносинах з міжнародними партнерами.
За даними ЗМІ, Курт Волкер у розмовах з новим президентом висловлювався проти призначення адвоката Коломойського керівником АП. Однак Зеленський демонстративно не дослухався до порад міжнародників і показав усім, "хто в домі господар".
Та маючи під боком людину, яка розбирається в політиці краще за тебе, розуміється на підкилимних іграх та відчуває тонкощі будь-яких конфліктів, Зеленському потрібен поруч хтось, кому б він повністю довіряв і завдяки кому зміг би збалансувати вплив глави АП.
Через це першим помічником Зеленського став його давній друг і бізнес-партнер Сергій Шефір.
У підпорякування Шефіра входить головний департамент стратегічного забезпечення та оперативного реагування. Простіше кажучи, Зеленський довірив партнеру свій робочий розпорядок та доступ до свого тіла.
"Повірте, Зеленський найбільше довіряє братам Шефірам. Вони з ним весь бізнес робили, пройшли всі можливі випробування. Богдана він знає лише п’ять років", – ділиться своїми враженнями з УП один з чинних членів уряду, який добре знайомий із ситуацією у Зе!команді.
Третій за впливовістю працівник АП – це перший заступник глави АП Сергій Трофімов, який до цього працював креативним продюсером у Студії "Квартал 95".
Зеленський доручив Трофімову виконувати ті самі функції, які колись у Порошенка виконував Віталій Ковальчук: відповідати за регіональну політику.
"Тут я займаюся регіональною роботою. Це гілка президента – голови ОДА, районні державні адміністрації, це люди в регіонах", – так в інтерв’ю УП розповідав Трофімов про зону своєї відповідальності.
"І якщо ви думаєте, що там цукор, то це не так. Черг, скажімо так, в РДА чи ОДА у нас не стоїть. Всі розуміють, що "заробити" не вийде, а питати будуть по повній програмі", – додає не під запис його колега.
У підпорядкуванні Трофімова перебувають:
- департамент з питань регіональної та кадрової політики,
- департамент з місцевого самоврядування та децентралізації,
- координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабміном.
"Губернатором над губернаторами" Трофімов став не випадково.
З одного боку, це призначення було подякою групі "кварталівців", які працювали на перемогу Зеленського впродовж усієї виборчої кампанії.
З іншого, саме Трофімов під час виборів координував регіональні штаби Зеленського та відповідав за результат в регіонах. Серед усієї Зе!команди він був найбільше готовий займатись внутрішньою політикою в АП.
"Можливо, збоку призначення Сергія було незрозумілим, але всередині команди його повністю підтримували. Трофімова просто не було на виду, він займався регіонами, а не зустрічався з пресою. Але його вклад в перемогу величезний", – пояснює один із нових колег Трофімова.
Ще дві людини, задіяні у виборчій кампанії Зеленського, які перейшли працювати на Банкову – заступники Богдана Юрій Костюк та Кирило Тимошенко.
Обидва вони відповідають за інформаційний та медійний напрямок нової Адміністрації. Поки що виглядає так, що функціонал двох заступників дещо перетинається, і остаточної відповіді на питання "Для чого призначати двох медійних заступників?" немає.
Однак у призначенні цієї пари є невеликий нюанс.
Костюк особисто наближений до Зеленського, адже свого часу писав сценарії до фільмів "Кварталу", зокрема – до "Слуги народу".
Тимошенко – більш близький до Богдана, який саме залучив Кирила медійником до Зе!команди.
Зараз Тимошенко керує
- департаментом інформаційної політики,
- департаментом інформаційних технологій,
- головним департаментом державного протоколу та церемоніалу.
Натомість Костюку дісталась уся гуманітарна політика в АП.
Чужі серед своїх, або Старі "реформатори" у новій АП
Головною претензією до оточення Володимира Зеленського під час виборчої кампанії було те, що публічної команди як такої у нього і не було.
Крім відсутності досвіду виборців найбільше хвилював кадровий вакуум навколо лідера "Кварталу".
Чутливих напрямків роботи було більш ніж досить: міжнародна політика, армія, економіка, суди, боротьба з корупцією...
Коли мова заходить про посади, де окрім харизми чи продюсерської чуйки, потрібен був дуже специфічний галузевий досвід, у команді Зеленського немає черги із цікавих претендентів.
Але досить швидко майбутній президент почав демонструвати рису, яка дозволила йому дещо загасити кадрову пожежу, принаймні на перший час, – готовність залучати професіоналів з інших команд.
Уже перед другим туром навколо Зеленського сконцентрувались доволі авторитетні в реформаторських колах люди, які і стали другою ключовою групою у його Адміністрації.
Передусім це Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка. Вони разом прийшли до Зе!команди, разом супроводжували Зеленського в його першому закордонному візиті до Парижа.
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Але на порозі АП Зеленського їхні шляхи розійшлися. Рябошапка став заступником глави Адміністрації, а Данилюк, який уже обіймав таку посаду у Порошенка, вирішив зайнятися чимось масштабнішим – стати секретарем Ради нацбезпеки і оборони.
Функціонал цієї посади дуже широкий, і в правильних апаратних руках РНБО може бути аж ніяк не менш впливовою, ніж вся АП разом узята.
Але і Рябошапка в АП – не звичайний заступник. Якщо порівняти Адміністрації Порошенка і Зеленського, то Руслан Георгійович в прямому сенсі працює за двох. Повноваження, які йому відійшли, раніше ділили між собою два окремі заступники глави АП: суди і правова політика були в Олексія Філатова, а робота з правоохоронними органами, у тому числі антикорупційними – у Валерія Кондратюка.
Саме Рябошапка відповідає за антикорупційну та правову стратегію Зеленського. Тепер виконання обіцянки президента "Саджати будемо" багато в чому залежить саме від Рябошапки.
Інша, не менш важлива сфера діяльності президента – міжнародні відносини.
Довгий час цей напрямок роботи у Зеленського-кандидата покривав згаданий вище Олександр Данилюк. Але робив це з безвиході, без особливого ентузіазму і бажання.
Зараз в Адміністрації Зеленського міжнародний напрямок міцно закріплений за кадровим дипломатом, послом України при НАТО Вадимом Пристайком.
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Його кандидатуру розглядали спершу на посаду глави МЗС, але після казусу з призначенням на пів дня Олени Зеркаль довелось швидко призначити в АП Пристайка. Перші серйозні кроки міжнародної команди Зеленського робляться саме у ці дні, коли проходить його перший закордонний візит.
Першим пунктом призначення Зеленський обрав Брюссель. Рівень прийому і тон його заяв демонструє, що ані проросійського розвороту, ані ізоляції, ані провалу звичного міжнародного курсу не відбулося.
Останньою сферою діяльності, яка не була закрита в Адміністрації Зеленського, залишалась економіка. У представленій перед другим туром групі радників президента були люди з економічної сфери, митники тощо, але не було яскравої персони з досвідом менеджменту великих експертних дискусій з питань економічних реформ.
Такою людиною для АП Зеленського виявився Олексій Гончарук.
У минулому юрист, радник міністра екології, радник першого віце-прем’єра Кубіва, до останнього часу він очолював Офіс ефективного регулювання, відомий як BRDO. Ця організація займається напрацюванням ініціатив, спрямованих на створення ефективної системи державного регулювання відносин держави і бізнесу.
До свого призначення він мало з ким був знайомий у команді Зеленського. Більшість із заступників глави АП, з якими розмовляла УП, не змогли пояснити, як Гончарук став частиною Адміністрації.
Однак з однією людиною Гончарук таки був знайомий – з главою АП Андрієм Богданом. Саме він, за даними УП, запросив главу BRDO в Адміністрацію Зеленського займатись питаннями економіки та реформ.
Роман Романюк, Роман Кравець, УП