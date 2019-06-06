Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського

Володимир Зеленський багато обіцянок на себе не брав. Але дещо перед тим, як стати президентом, він таки пообіцяв: розібратися, чому в Адміністрації президента працює так багато людей, та перенести її в інше місце.

"Я сказав своїм хлопцям: шукайте якийсь ореn space, якийсь unit цікавий", – розповідав Зеленський журналістам ще перед другим туром виборів, пояснюючи, що не хоче працювати у старій будівлі на Банковій.

Але коли керівник "Кварталу 95" став президентом, то зустрівся з суворою бюрократичною реальністю – для того, щоб звільнити працівників АП, потрібно пройти безліч складних і незрозумілих процедур, включно із погодженням Кабінетом міністрів.

Реальна політика набагато нудніша за серіал "Слуга народу", тому з коліс Зеленський не зміг ані скоротити АП, ані переїхати в новий офіс, ані продати будівлю Адміністрації.

Не змогли навіть змінити структуру управління АП.

Одним словом, переїзд затягується, а країна чекати не може. Тож новому президенту не залишалося нічого іншого, як застосувати досвід попередників і заповнити структуру АП часів Петра Порошенка своїми людьми. Тимчасово, переконують у Зеленського.

Такий нехитрий хід дав змогу швидко запустити роботу нової Адміністрації.

І поки ніхто нікуди не переїжджає з АП, люди скаржаться на "погану атмосферу та радянські стіни", "Українська правда" вирішила розібратися, хто ж і за що відповідає в Адміністрації президента Володимира Зеленського.

Свої серед чужих, або Богдан, Шефір і "кварталівці"

Андрій Богдан

Для багатьох зовнішних спостерігачів стало несподіванкою призначення Андрія Богдана керівником АП, що відбулося з грубим порушенням закону про люстрацію. Натомість для Зе!команди це було очікуване і абсолютно логічне рішення.

"З-поміж нас усіх він найкраще розуміє, як працює держава, як вибудувані процеси, як приймають рішення, які сигнали сприймають політики. І ми тут на нього спираємося", – пояснював призначення Богдана перший його заступник Сергій Трофімов в інтерв’ю УП.

Інший заступник глави АП Руслан Рябошапка називає Богдана не інакше як "найсильнішим членом команди". На чому базується такий авторитет нового глави Адміністрації?

По-перше, в команді нового президента Богдан справді має найбільше політичного досвіду. Він не з чуток знає, як функціонує державна машина, адже свого часу працював у різних штабах, був кандидатом у нардепи і має досвід роботи в уряді, за який і підпав під люстрацію.

По-друге, Богдан – близький товариш Зеленського і переконує, що президентство Володимира Олександровича багато в чому – його, глави АП, особиста заслуга.

По-третє, новий очільник Адміністрації може стати комунікатором з усіма політичними групами, а найголовніше – переговірником між двома своїми колишніми клієнтами: олігархом Ігорем Коломойським та президентом Зеленським.

Крім усього переліченого, призначення Богдана стало показовим маркером поведінки нового президента у відносинах з міжнародними партнерами.

За даними ЗМІ, Курт Волкер у розмовах з новим президентом висловлювався проти призначення адвоката Коломойського керівником АП. Однак Зеленський демонстративно не дослухався до порад міжнародників і показав усім, "хто в домі господар".

Та маючи під боком людину, яка розбирається в політиці краще за тебе, розуміється на підкилимних іграх та відчуває тонкощі будь-яких конфліктів, Зеленському потрібен поруч хтось, кому б він повністю довіряв і завдяки кому зміг би збалансувати вплив глави АП.

Через це першим помічником Зеленського став його давній друг і бізнес-партнер Сергій Шефір.

Сергій Шефір

У підпорякування Шефіра входить головний департамент стратегічного забезпечення та оперативного реагування. Простіше кажучи, Зеленський довірив партнеру свій робочий розпорядок та доступ до свого тіла.

"Повірте, Зеленський найбільше довіряє братам Шефірам. Вони з ним весь бізнес робили, пройшли всі можливі випробування. Богдана він знає лише п’ять років", – ділиться своїми враженнями з УП один з чинних членів уряду, який добре знайомий із ситуацією у Зе!команді.

Третій за впливовістю працівник АП – це перший заступник глави АП Сергій Трофімов, який до цього працював креативним продюсером у Студії "Квартал 95".

Зеленський доручив Трофімову виконувати ті самі функції, які колись у Порошенка виконував Віталій Ковальчук: відповідати за регіональну політику.

"Тут я займаюся регіональною роботою. Це гілка президента – голови ОДА, районні державні адміністрації, це люди в регіонах", – так в інтерв’ю УП розповідав Трофімов про зону своєї відповідальності.

"І якщо ви думаєте, що там цукор, то це не так. Черг, скажімо так, в РДА чи ОДА у нас не стоїть. Всі розуміють, що "заробити" не вийде, а питати будуть по повній програмі", – додає не під запис його колега.

У підпорядкуванні Трофімова перебувають:

департамент з питань регіональної та кадрової політики,

департамент з місцевого самоврядування та децентралізації,

координаційний центр забезпечення взаємодії з Кабміном.

"Губернатором над губернаторами" Трофімов став не випадково.

З одного боку, це призначення було подякою групі "кварталівців", які працювали на перемогу Зеленського впродовж усієї виборчої кампанії.

З іншого, саме Трофімов під час виборів координував регіональні штаби Зеленського та відповідав за результат в регіонах. Серед усієї Зе!команди він був найбільше готовий займатись внутрішньою політикою в АП.

"Можливо, збоку призначення Сергія було незрозумілим, але всередині команди його повністю підтримували. Трофімова просто не було на виду, він займався регіонами, а не зустрічався з пресою. Але його вклад в перемогу величезний", – пояснює один із нових колег Трофімова.

Юрій Костюк

Ще дві людини, задіяні у виборчій кампанії Зеленського, які перейшли працювати на Банкову – заступники Богдана Юрій Костюк та Кирило Тимошенко.

Обидва вони відповідають за інформаційний та медійний напрямок нової Адміністрації. Поки що виглядає так, що функціонал двох заступників дещо перетинається, і остаточної відповіді на питання "Для чого призначати двох медійних заступників?" немає.

Однак у призначенні цієї пари є невеликий нюанс.

Костюк особисто наближений до Зеленського, адже свого часу писав сценарії до фільмів "Кварталу", зокрема – до "Слуги народу".

Кирило Тимошенко

Тимошенко – більш близький до Богдана, який саме залучив Кирила медійником до Зе!команди.

Зараз Тимошенко керує

департаментом інформаційної політики,

департаментом інформаційних технологій,

головним департаментом державного протоколу та церемоніалу.

Натомість Костюку дісталась уся гуманітарна політика в АП.

Чужі серед своїх, або Старі "реформатори" у новій АП

Головною претензією до оточення Володимира Зеленського під час виборчої кампанії було те, що публічної команди як такої у нього і не було.

Крім відсутності досвіду виборців найбільше хвилював кадровий вакуум навколо лідера "Кварталу".

Чутливих напрямків роботи було більш ніж досить: міжнародна політика, армія, економіка, суди, боротьба з корупцією...

Коли мова заходить про посади, де окрім харизми чи продюсерської чуйки, потрібен був дуже специфічний галузевий досвід, у команді Зеленського немає черги із цікавих претендентів.

Але досить швидко майбутній президент почав демонструвати рису, яка дозволила йому дещо загасити кадрову пожежу, принаймні на перший час, – готовність залучати професіоналів з інших команд.

Уже перед другим туром навколо Зеленського сконцентрувались доволі авторитетні в реформаторських колах люди, які і стали другою ключовою групою у його Адміністрації.

Передусім це Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка. Вони разом прийшли до Зе!команди, разом супроводжували Зеленського в його першому закордонному візиті до Парижа.

Але на порозі АП Зеленського їхні шляхи розійшлися. Рябошапка став заступником глави Адміністрації, а Данилюк, який уже обіймав таку посаду у Порошенка, вирішив зайнятися чимось масштабнішим – стати секретарем Ради нацбезпеки і оборони.

Функціонал цієї посади дуже широкий, і в правильних апаратних руках РНБО може бути аж ніяк не менш впливовою, ніж вся АП разом узята.

Але і Рябошапка в АП – не звичайний заступник. Якщо порівняти Адміністрації Порошенка і Зеленського, то Руслан Георгійович в прямому сенсі працює за двох. Повноваження, які йому відійшли, раніше ділили між собою два окремі заступники глави АП: суди і правова політика були в Олексія Філатова, а робота з правоохоронними органами, у тому числі антикорупційними – у Валерія Кондратюка.

Саме Рябошапка відповідає за антикорупційну та правову стратегію Зеленського. Тепер виконання обіцянки президента "Саджати будемо" багато в чому залежить саме від Рябошапки.

Інша, не менш важлива сфера діяльності президента – міжнародні відносини.

Довгий час цей напрямок роботи у Зеленського-кандидата покривав згаданий вище Олександр Данилюк. Але робив це з безвиході, без особливого ентузіазму і бажання.

Зараз в Адміністрації Зеленського міжнародний напрямок міцно закріплений за кадровим дипломатом, послом України при НАТО Вадимом Пристайком.

Його кандидатуру розглядали спершу на посаду глави МЗС, але після казусу з призначенням на пів дня Олени Зеркаль довелось швидко призначити в АП Пристайка. Перші серйозні кроки міжнародної команди Зеленського робляться саме у ці дні, коли проходить його перший закордонний візит.

Першим пунктом призначення Зеленський обрав Брюссель. Рівень прийому і тон його заяв демонструє, що ані проросійського розвороту, ані ізоляції, ані провалу звичного міжнародного курсу не відбулося.

Останньою сферою діяльності, яка не була закрита в Адміністрації Зеленського, залишалась економіка. У представленій перед другим туром групі радників президента були люди з економічної сфери, митники тощо, але не було яскравої персони з досвідом менеджменту великих експертних дискусій з питань економічних реформ.

Такою людиною для АП Зеленського виявився Олексій Гончарук.

У минулому юрист, радник міністра екології, радник першого віце-прем’єра Кубіва, до останнього часу він очолював Офіс ефективного регулювання, відомий як BRDO. Ця організація займається напрацюванням ініціатив, спрямованих на створення ефективної системи державного регулювання відносин держави і бізнесу.

До свого призначення він мало з ким був знайомий у команді Зеленського. Більшість із заступників глави АП, з якими розмовляла УП, не змогли пояснити, як Гончарук став частиною Адміністрації.

Однак з однією людиною Гончарук таки був знайомий – з главою АП Андрієм Богданом. Саме він, за даними УП, запросив главу BRDO в Адміністрацію Зеленського займатись питаннями економіки та реформ.

Роман Романюк, Роман Кравець, УП