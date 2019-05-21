Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність
Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який працював юристом олігарха Ігоря Коломойського, заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
Про це Андрій Богдан розповів в ефірі "112-Україна".
"У цьому житті люди, хто працюють, завжди працюють на різних хазяїнів чи на різних клієнтів, така наша робота. Я є професійний адвокат і тут присутні люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах, які були представлені тут і в дійсності я є адвокатом певного бізнес крила, певного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію", - сказав він.
За його словами, "це прописано міжнародною практикою".
"В США, де є адвокатом Джуліані (Рудольф Джуліані – адвокат президента США Дональда Трампа – УП), він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником, він не є уповноваженим робити заяви по Україні. Так само, як я не можу від імені держави Україна робити заяви міжнародної політики, проте з моменту мого вступу, а він вже фактично відбувся, я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується в Реєстрі адвокатів", - зазначив Богдан.
Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"
Нагадаємо:
- 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
- 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
- Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
- У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.