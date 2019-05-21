Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність

Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який працював юристом олігарха Ігоря Коломойського, заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.

Про це Андрій Богдан розповів в ефірі "112-Україна".

"У цьому житті люди, хто працюють, завжди працюють на різних хазяїнів чи на різних клієнтів, така наша робота. Я є професійний адвокат і тут присутні люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах, які були представлені тут і в дійсності я є адвокатом певного бізнес крила, певного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію", - сказав він.

За його словами, "це прописано міжнародною практикою".

"В США, де є адвокатом Джуліані (Рудольф Джуліані – адвокат президента США Дональда Трампа – УП), він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником, він не є уповноваженим робити заяви по Україні. Так само, як я не можу від імені держави Україна робити заяви міжнародної політики, проте з моменту мого вступу, а він вже фактично відбувся, я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується в Реєстрі адвокатів", - зазначив Богдан.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

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