Голова АП Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність

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Вівторок, 21 травня 2019, 21:45

Голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан, який працював юристом олігарха Ігоря Коломойського, заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.

Про це Андрій Богдан розповів в ефірі "112-Україна".

"У цьому житті люди, хто працюють, завжди працюють на різних хазяїнів чи на різних клієнтів, така наша робота. Я є професійний адвокат і тут присутні люди можуть засвідчити, що я був адвокатом дуже багатьох політиків у всіх таборах, які були представлені тут і в дійсності я є адвокатом певного бізнес крила, певного олігарха, проте з моменту, коли я заступаю на службу, на посаду, я здаю свою адвокатську ліцензію", - сказав він.

За його словами, "це прописано міжнародною практикою".

"В США, де є адвокатом Джуліані (Рудольф Джуліані – адвокат президента США Дональда Трампа – УП), він є лише адвокатом певної персоналії, він не є офіційним представником, він не є уповноваженим робити заяви по Україні. Так само, як я не можу від імені держави Україна робити заяви міжнародної політики, проте з моменту мого вступу, а він вже фактично відбувся, я призупиняю свою адвокатську діяльність. Це офіційно публікується в Реєстрі адвокатів", - зазначив Богдан.

Про роль Богдана у ЗеКоманді, його зв’язки з Коломойським та інше читайте в інтерв’ю Андрій Богдан: Я сказав Зеленському: "Розумієш, що фільмом "Слуга народу" ти дав людям надію?"

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського.
  • 11 квітня журналісти програми "Схеми" в своїй передачі розповіли, що протягом двох останніх років Володимир Зеленський одинадцять разів літав до Женеви, коли там мешкав олігарх Ігор Коломойський, а після його переїзду в Ізраїль влітку 2018-го, Зеленський ще двічі злітав до Тель-Авіва.
  • Журналісти зазначили, що у кожній другій поїздці Зеленського супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який згодом став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента.
  • У штабі Зеленського спочатку говорили, що Богдан має до них стосунок лише як "давній товариш" шоумена, а пізніше запевняли, що юрист не впливає на погляди Зеленського і є одним із групи юристів, які працюють на ЗеКоманду.

Марія Думанська, УП

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Теми: Зеленський Коломойський


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