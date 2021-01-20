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Майже через рік після сутичок у Нових Санжарах фігуранти отримали вироки

Середа, 20 січня 2021, 02:18

П'ятьох фігурантів сутичок у Нових Санжарах під час евакуації український громадян із китайського Уханю засудили до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. Також до відповідальності притягнули ще шість осіб, двох – звільнили від кримінальної відповідальності. 

Джерело: повідомлення Нацполіції

Деталі: Позбавлення волі із звільненням від реального покарання отримали особи, від яких постраждали поліцейські.

Зазначається, що чотирьох учасників заворушень суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів та зобов’язав їх сплатити штрафи. Ще двом особами призначили таке ж покарання за хуліганські дії. 

Окрім того, двох осіб, за клопотанням прокурорів, звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вони вперше вчинили кримінальне правопорушення та "перестали бути суспільно небезпечними". 

Що передувало: Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині визнали свою винуватість у блокуванні дороги. Їм призначили покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Українська правда
Теми: Нові Санжариполіція


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