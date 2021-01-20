Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже через рік після сутичок у Нових Санжарах фігуранти отримали вироки

Середа, 20 січня 2021, 01:18
Майже через рік після сутичок у Нових Санжарах фігуранти отримали вироки

П'ятьох фігурантів сутичок у Нових Санжарах під час евакуації український громадян із китайського Уханю засудили до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування реального покарання з випробуванням на рік. Також до відповідальності притягнули ще шість осіб, двох – звільнили від кримінальної відповідальності. 

Джерело: повідомлення Нацполіції

Деталі: Позбавлення волі із звільненням від реального покарання отримали особи, від яких постраждали поліцейські.

Зазначається, що чотирьох учасників заворушень суд визнав винними у блокуванні транспортних засобів та зобов’язав їх сплатити штрафи. Ще двом особами призначили таке ж покарання за хуліганські дії. 

Окрім того, двох осіб, за клопотанням прокурорів, звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вони вперше вчинили кримінальне правопорушення та "перестали бути суспільно небезпечними". 

Що передувало: Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині визнали свою винуватість у блокуванні дороги. Їм призначили покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн.

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Нові Санжариполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Нові Санжари
ЄС допоміг Новим Санжарам зробити адмінпослуги комфортнішими
Двох учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували на 850 грн
Кінець обсервації: людей з "Нових Санжар" випускали Зеленський з Аваковим
Останні новини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
Усі новини...
Реклама: