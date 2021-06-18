ЄС допоміг Новим Санжарам зробити адмінпослуги комфортнішими

У Новосанжарській громаді за підтримки Програми ЄС ULEAD з Європою побудували Дія-Центр (Центр надання адміністративних послуг) за шведським проєктом.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Центр відкрився 18 червня і забезпечуватиме адмінпослуги для 22 мешканців Новосанжарської громади у сучасних умовах.

"У Центрі працює електронна черга та передбачене місце для паспортної станції, яку громада планує придбати з місцевого бюджету. При будівництві використовувались екологічні матеріали та енергоефективні рішення, які допоможуть громаді заощаджувати кошти на його утриманні", - зазначають у комюніке.

19 робочих місць у новому центрі оснащені технікою, програмним забезпеченням та інформаційною системою "Вулик".