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ЄС допоміг Новим Санжарам зробити адмінпослуги комфортнішими

П'ятниця, 18 червня 2021, 23:06

У Новосанжарській громаді за підтримки Програми ЄС ULEAD з Європою побудували Дія-Центр (Центр надання адміністративних послуг) за шведським проєктом.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Центр відкрився 18 червня і забезпечуватиме адмінпослуги для 22 мешканців Новосанжарської громади у сучасних умовах. 

"У Центрі працює електронна черга та передбачене місце для паспортної станції, яку громада планує придбати з місцевого бюджету. При будівництві використовувались екологічні матеріали та енергоефективні рішення, які допоможуть громаді заощаджувати кошти на його утриманні", - зазначають у комюніке.

19 робочих місць у новому центрі оснащені технікою, програмним забезпеченням та інформаційною системою "Вулик".

 

Теми: Нові СанжариЄС


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