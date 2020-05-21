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Двох учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували на 850 грн

Четвер, 21 травня 2020, 00:47
Двох учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували на 850 грн

Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині визнали свою винуватість у блокуванні дороги. Їм призначили покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн.

Джерело: повідомлення прокуратури Полтавської області

Деталі: Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив 2 угоди про визнання винуватості. 

Двох жителів Новосанжарського району визнали винними "у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод". Окрім того, їм призначили покарання у вигляді штрафу розміром 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. 

Зазначається, що вказані особи свідомо залишили 2 трактори на дорозі, заблокувавши рух транспорту. 

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Передісторія:

  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Пізніше правоохоронці оголосили підозри 10 учасникам сутичок поблизу медичного центру у селищі Нові Санжари на Полтавщині.

Українська правда

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Теми: Нові Санжарипрокуратура
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