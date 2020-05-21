Усі розділи
Укр / Рус

Двох учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували на 850 грн

Четвер, 21 травня 2020, 00:47

Двоє учасників заворушень у селищі Нові Санжари на Полтавщині визнали свою винуватість у блокуванні дороги. Їм призначили покарання у виді штрафу у розмірі 850 грн.

Джерело: повідомлення прокуратури Полтавської області

Деталі: Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив 2 угоди про визнання винуватості. 

Двох жителів Новосанжарського району визнали винними "у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод". Окрім того, їм призначили покарання у вигляді штрафу розміром 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. 

Зазначається, що вказані особи свідомо залишили 2 трактори на дорозі, заблокувавши рух транспорту. 

Читайте також: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Пізніше правоохоронці оголосили підозри 10 учасникам сутичок поблизу медичного центру у селищі Нові Санжари на Полтавщині.

Українська правда
Теми: Нові Санжарипрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна скликає позачергове засідання ТКГ через брехню про ЗСУ

Українська "Мрія" перевезла неякісні китайські респіратори до Польщі – ЗМІ

Зізнання у держзраді та диверсіях: правоохоронці визначили, що цінного в інтерв’ю Поклонської та Гіркіна

ВідеоПорошенко відреагував на "плівки Деркача": винні Коломойський та Офіс Зеленського

У Байдена "плівки Деркача" назвали діркою від бублика

Кабмін дозволив відкривати метро з 25 травня, але є умови

Усі головні новини...
Нові Санжари
Кінець обсервації: людей з "Нових Санжар" випускали Зеленський з Аваковим
Термін обсервації в Нових Санжарах закінчується – евакуйовані вже на валізах
Сутички у Нових Санжарах: підозри отримали вже 10 осіб
Останні новини
01:25
Пандемія: число випадків перевищило 5 млн
00:47
Двох учасників протестів у Нових Санжарах оштрафували на 850 грн
00:15
На Буковині виявили ще 46 хворих на COVID-19: послаблювати карантин не будуть
23:59
В МОН назвали дати іспитів ЗНО-2020
23:36
У світі нарахували 5 млн заражень COVID-19, з них 2 – одужали
23:11
Снайпер окупантів поранив українського бійця
22:59
Новини економіки: Зеленський, "адаптивний" карантин, відкриття метро
22:47
ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень COVID-19 за добу
22:31
МЗС обурене спробами втручання Болгарії у внутрішні справи України
22:08
МЗС 22 травня звернеться до Морського трибуналу щодо компенсації за захоплення моряків
Усі новини...