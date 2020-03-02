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Смерть ексголови правління "Інтера": слідчий експеримент у будинку Кожари зірвано

Понеділок, 2 березня 2020, 16:04
Смерть ексголови правління Інтера: слідчий експеримент у будинку Кожари зірвано

Слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвано.

Джерело: юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї загиблого

Дослівно: "02.03.2020 о 13 год. 00 хв. було заплановано проведення слідчого експерименту в будинку, де було знайдено тіло Старицького. Про необхідність проведення зазначеної слідчої дії власника приміщення було повідомлено завчасно, відповідно до вимог чинного законодавства. Але він не відбувся у зв’язку із відсутністю подружжя Кожар у будинку".

Деталі: Адвокати зазначають, що на місці події були присутні представники потерпілих, слідчі СВ Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти слідчого управління, експерти-балісти Киівського НДЕКЦ, судово-медичний експерт, судово-медичний експерт-криміналіст.

Зі слів слідчих, адвокатів Кожари попередили про слідчу дію. На що адвокат у телефонній розмові повідомив, що буде за годину і разом із довіреною особою дасть можливість провести слідчу дію в будинку Кожари.

Очікування власників приміщення затягнулось на дві години, після чого прибуло двоє осіб, що представились адвокатами Кожари, та в свою чергу повідомили, що останнього зранку було госпіталізовано через гіпертонічний криз.

З їхніх слів, дружина Кожари також перебуває разом із Леонідом в лікарні в Феофанії. І що найважливіше, сам Леонід Кожара просить без його участі слідчий експеримент не проводити.

Факт відмови у проведенні слідчого експерименту зафіксували протоколом.

Передісторія:

  • В ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
  • Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. 
  • За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство - ч.1 ст.115 КК України. 

Українська правда
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