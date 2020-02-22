Смерть в домі ексглави МЗС перекваліфікували на умисне вбивство

Загибель підприємця Сергія Старицького у будинку ексміністра закордонних справ розслідується як умисне вбивство.

Джерело: управління комунікації Нацполіції України

Дослівно: "Попередньо встановлено, що у будинку перебувало троє осіб: подружжя та їхній гість. Усі троє вживали алкогольні напої. Зі слів жінки, вона перебувала в іншій кімнаті, коли гість вистрілив собі в голову із пістолета господаря".

"Для встановлення всіх обставин події призначено ряд експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну".

"На цей час правоохоронці отримали дані, які дають підстави припускати, що чоловік міг не сам покінчити із життям. За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфіковано із самогубства на умисне вбивство - ч.1 ст.115 КК України" - повідомили у поліції.

Що передувало:

В ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС. За попередніми даними, Старицький "наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах".