Нацгвардія США буде задіяна в боротьбі з новим коронавірусом

Десятки тисяч солдатів Національної гвардії США можуть бути задіяні, щоб допомогти штатам США впоратися з коронавірусом COVID-19.

Джерело: начальник Бюро Національної гвардії США Джозеф Ленгел, передає reuters

Деталі: Національна гвардія вже задіяна в 27 штатах, включаючи Нью-Йорк, для надання допомоги в прибиранні громадських місць і доставки їжі додому. Станом на сьогодні вже задіяно близько 2000 військовослужбовців, очікується, що це число подвоїться до вихідних.

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