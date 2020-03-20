Нацгвардия США будет задействована в борьбе с новым коронавирусом
Пятница, 20 марта 2020, 00:19
Десятки тысяч солдат Национальной гвардии США могут быть задействованы, чтобы помочь штатам США справиться с коронавирусом COVID-19.
Источник: начальник Бюро Национальной гвардии США Джозеф Ленгель, передает reuters
Детали: Национальная гвардия уже задействована в 27 штатах, включая Нью-Йорк, для оказания помощи в уборке общественных мест и доставки еды на дом. К настоящему моменту уже задействовано около 2000 военнослужащих, ожидается, что это число удвоится к выходным.
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Предыстория:
- Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.