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Нацгвардия США будет задействована в борьбе с новым коронавирусом

Пятница, 20 марта 2020, 00:19
Нацгвардия США будет задействована в борьбе с новым коронавирусом

Десятки тысяч солдат Национальной гвардии США могут быть задействованы, чтобы помочь штатам США справиться с коронавирусом COVID-19.

Источник: начальник Бюро Национальной гвардии США Джозеф Ленгель, передает reuters

Детали: Национальная гвардия уже задействована в 27 штатах, включая Нью-Йорк, для оказания помощи в уборке общественных мест и доставки еды на дом. К настоящему моменту уже задействовано около 2000 военнослужащих, ожидается, что это число удвоится к выходным.

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Предыстория:

  • Сейчас в мире наблюдается пандемия и быстрое распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.  

Темы: коронавирусСША
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