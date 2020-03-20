Нацгвардия США будет задействована в борьбе с новым коронавирусом

Десятки тысяч солдат Национальной гвардии США могут быть задействованы, чтобы помочь штатам США справиться с коронавирусом COVID-19.

Источник: начальник Бюро Национальной гвардии США Джозеф Ленгель, передает reuters

Детали: Национальная гвардия уже задействована в 27 штатах, включая Нью-Йорк, для оказания помощи в уборке общественных мест и доставки еды на дом. К настоящему моменту уже задействовано около 2000 военнослужащих, ожидается, что это число удвоится к выходным.

Читайте также: Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Ограничения не для всех. Чем отличается подготовка Украины к коронавирусу от других стран

Что делать в случае пандемии: коротко о чрезвычайном положении

Предыстория: