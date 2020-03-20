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Європа обігнала Китай за зараженими коронавірусом, в Італії смертей уже більше за КНР

П'ятниця, 20 березня 2020, 07:13
Європа обігнала Китай за зараженими коронавірусом, в Італії смертей уже більше за КНР

Кількість інфікованих коронавірусом у країнах Європейського союзу, Європейської економічної зони та Великій Британії сумарно перевищила кількість хворих у Китаї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані на сайті Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

На сайті доступні дані щодо кількості хворих у 31 європейській країні, зібрані станом на ранок 19 березня. Відповідно до них, 82 869 осіб інфіковані коронавірусом і 4089 осіб померли.

Ці дані не враховують, наприклад, останні дані з Італії, де за останні 24 години померли 427 людей (приріст +14,3%), а загальна кількість померлих сягнула 3405.

Окрім Італії, найбільше інфікованих в Іспанії та Франції.

У Китаї коронавірусом інфікувалися трохи понад 80 тисяч людей, з них 3,2 тисячі померли та 70,4 тисячі одужали.

Влада Китаю 19 березня повідомила про відсутність нових випадків інфікування коронавірусом у провінції Хубей, звідки почалося поширення вірусу.

Італія вже майже два тижні перебуває в закритому режимі, оскільки влада намагається зупинити поширення вірусу. Прем’єр Італії хоче продовжити жорсткі карантинні заходи після 3 квітня. 

Передісторія: 

  • Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 244 тисячі людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали.
  • Епідемія охопила вже 160 країн і територій.
  • В Україні станом на вечір 19 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні.

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Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяЄвропаКитай
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