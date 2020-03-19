В Україні 26 випадків зараження новим коронавірусом

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України

Деталі: Увечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України у Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Читайте також: У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині

Від 15 до 68 мільйонів загиблих від коронавірусу. Як виглядають прогнози вчених

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Нагадаємо: Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.