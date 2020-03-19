В Україні 26 випадків зараження новим коронавірусом
Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я України
Деталі: Увечері 19 березня за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України у Чернівцях зафіксовано 5 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.
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Нагадаємо: Із 12 березня до 3 квітня щонайменше в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.