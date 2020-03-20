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Европа обогнала Китай по заразившимся коронавирусом, в Италии смертей уже больше, чем в КНР

Пятница, 20 марта 2020, 07:13
Европа обогнала Китай по заразившимся коронавирусом, в Италии смертей уже больше, чем в КНР

Количество инфицированных коронавирусом в странах Европейского союза, Европейской экономической зоны и Великобритании суммарно превысило количество больных в Китае.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

На сайте доступны данные по количеству больных в 31 европейской стране, собранные по состоянию на утро 19 марта. Согласно данным, 82 869 человек инфицированы коронавирусом и 4089 человек умерли в результате болезни.

Эти данные не учитывают, например, последние данные из Италии, где за последние 24 часа умерли 427 человек (прирост 14,3%), а общее количество умерших достигло 3405.

Кроме Италии, больше всего инфицированных в Испании и Франции.

В Китае коронавирусом заразились чуть больше 80 000 человек, из них 3,2 тысячи умерли и 70,4 тысячи выздоровели.

Власти Китая 19 марта сообщила об отсутствии новых случаев инфицирования коронавирусом в провинции Хубэй, откуда началось распространение вируса.

Италия уже почти две недели находится в закрытом режиме, поскольку власти пытаются остановить распространение вируса. Премьер Италии хочет продлить жесткие карантинные меры после 3 апреля.

Предыстория:

  • По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.
  • Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.
  • В Украине по состоянию на вечер 19 марта было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияЕвропаКитай
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