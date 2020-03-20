Племінник Путіна створює партію і піде на вибори в Держдуму

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П'ятниця, 20 березня 2020, 10:18

Двоюрідний племінник президента Росії Володимира Путіна бізнесмен Роман Путін збирається створити партію на базі руху "Люди справи" для участі у виборах до Держдуми.

Джерело: Комерсант

Роман Путін про те, чи обговорював він свій партійний проект з адміністрацією президента: "У нас вільна країна, волевиявлення кожного громадянина – його особиста справа.

Якщо вони будуть проявляти інтерес до нашого руху, то ми готові спілкуватися і просувати нашу позицію. Думаю, що знайдемо порозуміння".

Деталі: За словами Романа Путіна, рух "Люди справи", на базі якого планується запуск партії, створили місяць тому, в лютому. Путін став головою руху. До ради руху увійшли ректор Московського інституту сучасної академічної освіти Лариса Астаніна, президент Федерації тхеквондо Росії Лазос Цілфідіс, підприємці та юристи.

За словами Путіна, з лютого цього року рух зібрав 16 тисяч прихильників в 45 регіонах.

Установчий з'їзд партії планують провести до кінця весни, щоб висунути кандидатів від "Людей справи" для участі в регіональних виборах у вересні цього року.

Путін зазначив, що основною метою партії є найближчі вибори до Держдуми. Він також має намір взяти участь у виборах.

Голова "Людей справи" заявляє, що його "рух має сильні позиції в регіонах ЦФО, СФО і на Далекому Сході". Партія буде позиціонувати себе як "правоконсервативний проект, спрямований на захист інтересів підприємців".

За словами Путіна, "Люди справи" мають намір зосередитися на "зниженні податкового навантаження для малих підприємців, боротьбі з монополістами і торговими мережами, зниженні податків, дешевих кредитах".

Роман Путін – син двоюрідного брата президента Ігоря Путіна, який входив до ради директорів АвтоВАЗбанка, Майстер-банку, подільського Промислового ощадного банку та Російського земельного банку (у всіх банків відкликані ліцензії).

У 2017 році ЗМІ повідомляли про незаконне виведення з Росії через Російський земельний банк (РЗБ) і банк "Західний", в тому числі і в період, коли членом ради директорів РЗБ був Ігор Путін, 350 млрд руб.

У 2012 році колишній оперативник ФСБ Роман Путін був призначений радником губернатора Новосибірської області на громадських засадах, але вже в 2013 році був звільнений з цієї посади.

У 2014 році Роман Путін заснував в Лондоні компанію Putin Consulting Ltd, проте незабаром компанія змінила назву і переїхала в Росію.

У 2017 році очолюваний Романом Путіним Російський академічний фонд пропонував обмежити виїзд за кордон деяким категоріям молодих фахівців. З 2013 року Роман Путін очолює опікунську раду Федерації тхеквондо Росії.

Теми: Росія Путін вибори Держдума


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