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Племянник Путина создает партию и пойдет на выборы в Госдуму

Пятница, 20 марта 2020, 09:18
Племянник Путина создает партию и пойдет на выборы в Госдуму

Двоюродный племянник президента России Владимира Путина бизнесмен Роман Путин собирается создать партию на базе движения "Люди дела" для участия в выборах в Госудуму.

Источник: Коммерсант

Роман Путин о том, обсуждал ли он свой партийный проект с администрацией президента: "У нас свободная страна, волеизъявление каждого гражданина – его личное дело.

Если они будут проявлять интерес к нашему движению, то мы готовы общаться и продвигать нашу позицию. Думаю, что найдем понимание".

Детали: По словам Романа Путина, движение "Люди дела", на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале. Путин стал председателем движения. В совет движения вошли ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо России Лазос Цилфидис, предприниматели и юристы.

По словам Путина, с февраля этого года движение собрало 16 тысяч сторонников в 45 регионах.

Учредительный съезд партии предполагается провести до конца весны, чтобы выдвинуть кандидатов от "Людей дела" для участия в региональных выборах в сентябре этого года.

Путин отметил, что основной целью партии являются ближайшие выборы в Госдуму. Он также намерен принять участие в выборах.

Председатель "Людей дела" заявляет, что его "движение имеет сильные позиции в регионах ЦФО, СФО и на Дальнем Востоке". Партия будет позиционировать себя как "правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей".

По словам Путина, "Люди дела" намерены сосредоточиться на "снижении налоговой нагрузки для малых предпринимателей, борьбе с монополистами и торговыми сетями, снижении налогов, дешевых кредитах".

Роман Путин – сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, подольского Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка (у всех банков отозваны лицензии).

В 2017 году СМИ сообщали о незаконном выводе из России через Русский земельный банк (РЗБ) и банк "Западный", в том числе и в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин, 350 млрд руб.

В 2012 году бывший оперативник ФСБ Роман Путин был назначен советником губернатора Новосибирской области на общественных началах, но уже в 2013 году был уволен с этого поста.

В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, однако вскоре компания сменила название и переехала в Россию.

В 2017 году возглавляемый Романом Путиным Русский академический фонд предлагал ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых специалистов. С 2013 года Роман Путин возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПутинвиборыГосдума
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