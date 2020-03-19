У Києві зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус – Кличко
У Києві зафіксований третій випадок захворювання на коронавірус – 50-річний чоловік, який нещодавно відвідував Швейцарію.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко
Деталі: Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров'я, ні Центр громадського здоров'я.
Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.
Зараз пацієнт перебуває вдома на самоізоляції та отримує лікування під наглядом лікарів.
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Нагадаємо:
- Станом на ранок 19 березня в Україні офіційно зареєстровано 16 позитивних результатів на COVID-19.
- В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
- 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.