У Києві зафіксували третій випадок захворювання на коронавірус – Кличко

У Києві зафіксований третій випадок захворювання на коронавірус – 50-річний чоловік, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров'я, ні Центр громадського здоров'я.

Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

Зараз пацієнт перебуває вдома на самоізоляції та отримує лікування під наглядом лікарів.

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