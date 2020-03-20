ООС: ворог випустив 20 мін по Кримському і обстріляв Луганське, є поранений

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П'ятниця, 20 березня 2020, 13:00
Ілюстративне фото

За поточну добу окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі: один український військовий дістав поранення.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на луганському напрямку".

Деталі: З міномету 120 калібру, російські окупаційні війська випустили 20 мін по позиціям Об’єднаних сил в районі Кримського.

Противник також обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Луганське, використовуючи автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецької зброї.

За наявною інформацією, один український захисник отримав поранення.

Українська правда
Теми: ООС Донбас війна


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