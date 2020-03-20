ООС: ворог випустив 20 мін по Кримському і обстріляв Луганське, є поранений

За поточну добу окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі: один український військовий дістав поранення.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Від початку поточної доби станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на луганському напрямку".

Деталі: З міномету 120 калібру, російські окупаційні війська випустили 20 мін по позиціям Об’єднаних сил в районі Кримського.

Противник також обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Луганське, використовуючи автоматичний станковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецької зброї.

За наявною інформацією, один український захисник отримав поранення.