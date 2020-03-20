ООС: враг выпустил 20 мин по Крымскому и обстрелял Луганское, есть раненый

За текущие сутки оккупационные войска два раза нарушили режим тишины на Донбассе: один украинский военный получил ранение.

Источник: Минобороны

Дословно: "С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на луганском направлении".

Детали: Из миномета 120 калибра, российские оккупационные войска выпустили 20 мин по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Противник также обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

По имеющейся информации, один украинский защитник ранен.