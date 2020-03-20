Від пневмонії та грипу у січні в Україні померло понад 600 людей
Від грипу та пневмонії у січні 2020 року в Україні померла 621 людина.
Джерело: дані Державної служби статистики України, оприлюднені 20 березня
Деталі: Загалом від хвороб органів дихання у перший місяць поточного року померли 1203 людини.
Даних за лютий Держстат поки не оприлюднював.
Нагадаємо, що світом шириться пандемія нового коронавірусу Sars CoV 2, який вражає легені, – ця хвороба отримала назву COVID 19.
В Україні тестсистеми для виявлення цього коронавірусу з’явилися лише у березні – тепер людей із підозрою на цю хворобу перевіряють за встановленим алгоритмом.
Передісторія:
- Невідомий раніше коронавірус виявили у Китаї наприкінці 2019 року. У березні епідемія переросла у пандемію. Європа відчайдушно бореться з коронавірусом карантинними заходами. В Італії від нього померло вже більше людей, ніж у Китаї.
- В Україні станом на ранок 20 березня зафіксовано 26 випадків захворювання, з яких три були летальними. У країні оголошено карантин із 12 березня щонайменше до 3 квітня. Його можуть продовжити.
- У трьох українських областях – Чернівецькій, Житомирській та Київській – оголошено надзвичайну ситуацію. 20 березня її можуть оголосити у столиці Київ та ще кількох областях.
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