Від пневмонії та грипу у січні в Україні померло понад 600 людей

Від грипу та пневмонії у січні 2020 року в Україні померла 621 людина.

Джерело: дані Державної служби статистики України, оприлюднені 20 березня

Деталі: Загалом від хвороб органів дихання у перший місяць поточного року померли 1203 людини.

Smerti 01 2020 Ukraine (PDF)

Smerti 01 2020 Ukraine (Text) ​

Даних за лютий Держстат поки не оприлюднював.

Нагадаємо, що світом шириться пандемія нового коронавірусу Sars CoV 2, який вражає легені, – ця хвороба отримала назву COVID 19.

В Україні тестсистеми для виявлення цього коронавірусу з’явилися лише у березні – тепер людей із підозрою на цю хворобу перевіряють за встановленим алгоритмом.

Передісторія:

Невідомий раніше коронавірус виявили у Китаї наприкінці 2019 року. У березні епідемія переросла у пандемію. Європа відчайдушно бореться з коронавірусом карантинними заходами. В Італії від нього померло вже більше людей, ніж у Китаї.

В Україні станом на ранок 20 березня зафіксовано 26 випадків захворювання, з яких три були летальними. У країні оголошено карантин із 12 березня щонайменше до 3 квітня. Його можуть продовжити.

У трьох українських областях – Чернівецькій, Житомирській та Київській – оголошено надзвичайну ситуацію. 20 березня її можуть оголосити у столиці Київ та ще кількох областях.

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