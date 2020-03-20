Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От пневмонии и гриппа в январе в Украине умерло более 600 человек

Пятница, 20 марта 2020, 15:52
От пневмонии и гриппа в январе в Украине умерло более 600 человек
Украинские новости

От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умер 621 человек.

Источник: данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные 20 марта

Детали: В целом от болезней органов дыхания в первый месяц текущего года умерли 1203 человека.

Данных за февраль Госстат пока не обнародовал.

Напомним, что по миру распространяется эпидемия нового коронавируса Sars CoV 2, который поражает легкие, – эта болезнь получила название COVID 19.

В Украине тест-системы для выявления этого коронавируса появились только в марте – теперь людей с подозрением на эту болезнь проверяют по установленному алгоритму.

Предыстория:

  • Неизвестный ранее коронавирус обнаружили в Китае в конце 2019 года. В марте эпидемия переросла в пандемию. Европа отчаянно борется с коронавирусом карантинными мероприятиями. В Италии от него умерло уже больше людей, чем в Китае (3,4 тысячи и 3,13 тысячи соответственно).
  • В Украине по состоянию на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев заболевания, из которых три были летальными. В стране объявлен карантин с 12 марта по 3 апреля минимум. Его могут продлить.
  • В трех украинских областях – Черновицкой, Житомирской и Киевской – объявлена ​​чрезвычайная ситуация. 20 марта ее могут объявить в столице Киев и еще нескольких областях.

Читайте также: Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Что делать, если Вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Украина объявила карантин из-за коронавируса. Все, что стоит знать

Выйти из дома и не сесть на 8 лет. Рекомендации, запреты и льготы на карантине

В регионах чрезвычайная ситуация. Что это и как повлияет на жизнь

Темы: здоровьеэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
здоровье
В Киеве зафиксировали три случая кишечных инфекций из-за сальмонеллы
Даже наихудший сценарий на ЗАЭС не угрожает населению радиацией – ANS
В Скадовске и Геническе тайно вакцинируют от холеры представителей оккупационных властей
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: