От пневмонии и гриппа в январе в Украине умерло более 600 человек
От гриппа и пневмонии в январе 2020 года в Украине умер 621 человек.
Источник: данные Государственной службы статистики Украины, обнародованные 20 марта
Детали: В целом от болезней органов дыхания в первый месяц текущего года умерли 1203 человека.
Данных за февраль Госстат пока не обнародовал.
Напомним, что по миру распространяется эпидемия нового коронавируса Sars CoV 2, который поражает легкие, – эта болезнь получила название COVID 19.
В Украине тест-системы для выявления этого коронавируса появились только в марте – теперь людей с подозрением на эту болезнь проверяют по установленному алгоритму.
Предыстория:
- Неизвестный ранее коронавирус обнаружили в Китае в конце 2019 года. В марте эпидемия переросла в пандемию. Европа отчаянно борется с коронавирусом карантинными мероприятиями. В Италии от него умерло уже больше людей, чем в Китае (3,4 тысячи и 3,13 тысячи соответственно).
- В Украине по состоянию на утро 20 марта зафиксировано 26 случаев заболевания, из которых три были летальными. В стране объявлен карантин с 12 марта по 3 апреля минимум. Его могут продлить.
- В трех украинских областях – Черновицкой, Житомирской и Киевской – объявлена чрезвычайная ситуация. 20 марта ее могут объявить в столице Киев и еще нескольких областях.
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