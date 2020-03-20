У Мінціфри визначили, що заважає впровадити електронні вибори в Україні

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П'ятниця, 20 березня 2020, 17:10

Міністерство цифрової трансформації працює над запровадженням електронних виборів в Україні і визначило основні проблеми на цьому напрямку.

Джерело: пресслужба Міністерства та Комітету цифрової трансформації України

Деталі: У Мінцифри повідомили, що на запит міністерства було проведено дослідження доцільності запровадження нових виборчих технологій Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії (UK aid).

Результати дослідження показують, що:

  • Процес встановлення результатів виборів – найбільш критичний аспект. Варто підвищити прозорість та ефективність передачі та опрацювання даних.
  • Центральна виборча комісія відкрита до впровадження нових технологій. Проте це потребуватиме значних інвестицій у підготовку та підтримку персоналу, на додачу до вартості технічних рішень. У разі впровадження нових технологій, необхідно буде детально враховувати питання кібербезпеки.
  • Необхідно стимулювати людей використовувати е-послуги, щоб підвищити обізнаність про їх можливості, отримати зворотний зв'язок та побудувати довіру.
  • Важливим є також державний механізм ідентифікації особи, якому широко довірятимуть.

У Мінцифри та Комітету цифрової трансформації заявили, що результати дослідження є значущими для роботи над впровадженням електронних виборів в Україні.

Теми: діджиталізація вибори


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