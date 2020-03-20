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В Минцифры определили, что мешает внедрить электронные выборы в Украине

Пятница, 20 марта 2020, 16:10
В Минцифры определили, что мешает внедрить электронные выборы в Украине

Министерство цифровой трансформации работает над внедрением электронных выборов в Украине и определило основные проблемы на этом направлении.

Источник: пресс-служба Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины

Детали: В Минцифры сообщили, что на запрос министерства было проведено исследование целесообразности внедрения новых избирательных технологий Международным фондом избирательных систем (IFES) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства международных дел Канады и британской помощи от правительства Великобритании (UK aid ).

Результаты исследования показывают, что:

  • Процесс установления результатов выборов - наиболее критический аспект. Стоит повысить прозрачность и эффективность передачи и обработки данных.
  • Центральная избирательная комиссия открыта к внедрению новых технологий. Однако это потребует значительных инвестиций в подготовку и поддержку персонала, в дополнение к стоимости технических решений. В случае внедрения новых технологий, необходимо будет детально учитывать вопросы кибербезопасности.
  • Необходимо стимулировать людей использовать э-услуги, чтобы повысить осведомленность об их возможностях, получить обратную связь и построить доверие.
  • Важен также государственный механизм идентификации личности, которому будут широко доверять.

В Минцифры и Комитете цифровой трансформации заявили, что результаты исследования являются значимыми для работы над внедрением электронных выборов в Украине.

Темы: диджитализациявиборы
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