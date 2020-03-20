В посольствах США по всьому світу призупиняють видачу віз

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П'ятниця, 20 березня 2020, 17:25

Державний департамент США призупиняє надання звичайних візових послуг у всіх посольствах та консульствах країни у зв'язку з COVID-19.

Джерело: сайт Держдепу

Дослівно: "Посольства та консульства скасують всі зустрічі щодо імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року. Якщо дозволять ресурси, посольства і консульства будуть продовжувати надавати термінові та невідкладні візові послуги".

Деталі: Представництва США відновлять звичайні візові послуги в "найкоротші можливі терміни", але поки не можуть повідомити конкретну дату.

Нагадаємо: В українців не буде проблем у разі прострочення візи США через карантин.

Українська правда
Теми: США візи


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