В посольствах США по всьому світу призупиняють видачу віз

Державний департамент США призупиняє надання звичайних візових послуг у всіх посольствах та консульствах країни у зв'язку з COVID-19.

Джерело: сайт Держдепу

Дослівно: "Посольства та консульства скасують всі зустрічі щодо імміграційних і неімміграційних віз з 20 березня 2020 року. Якщо дозволять ресурси, посольства і консульства будуть продовжувати надавати термінові та невідкладні візові послуги".

Деталі: Представництва США відновлять звичайні візові послуги в "найкоротші можливі терміни", але поки не можуть повідомити конкретну дату.

Нагадаємо: В українців не буде проблем у разі прострочення візи США через карантин.