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В посольствах США по всему миру приостанавливают выдачу виз

Пятница, 20 марта 2020, 16:25
В посольствах США по всему миру приостанавливают выдачу виз

Государственный департамент США приостанавливает предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах страны в связи с COVID-19.

Источник: сайт Госдепа

Дословно: "Посольства и консульства отменят все встречи, которые касаются иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволят ресурсы, посольства и консульства будут продолжать предоставлять срочные и неотложные визовые услуги".

Детали: Представительства США возобновят обычные визовые услуги в "кратчайшие возможные сроки", но пока не могут сообщить конкретную дату. 

Напомним: В украинцев не будет проблем в случае просрочки визы США из-за карантина

Украинская правда

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Темы: СШАвизы
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