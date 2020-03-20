В посольствах США по всему миру приостанавливают выдачу виз
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Пятница, 20 марта 2020, 17:25
Государственный департамент США приостанавливает предоставление обычных визовых услуг во всех посольствах и консульствах страны в связи с COVID-19.
Источник: сайт Госдепа
Дословно: "Посольства и консульства отменят все встречи, которые касаются иммиграционных и неиммиграционных виз с 20 марта 2020 года. Если позволят ресурсы, посольства и консульства будут продолжать предоставлять срочные и неотложные визовые услуги".
Детали: Представительства США возобновят обычные визовые услуги в "кратчайшие возможные сроки", но пока не могут сообщить конкретную дату.
Напомним: В украинцев не будет проблем в случае просрочки визы США из-за карантина
Украинская правда
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