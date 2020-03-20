У ДСНС розповіли, скільки автомобілів з гучномовцями запустили по Україні

В середньому у кожному регіоні країни курсуватимуть по 10-20 автомобілів ДСНС, обладнаних гучномовними пристроями, та транслюватимуть аудіозвернення із закликом дотримуватися правил захисту від коронавірусу.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: На Миколаївщині рятувальники на 21-й машині попереджали мешканців мікрорайону Намив і Соляні обласного центру, а також у містах Вознесенськ, Баштанка, Нова Одеса, Южноукраїнськ.

На Закарпатті курсують 15 автомобілів по центральним вулицям обласного та районних центрів. На території Буковини залучено 13 автомобілів, з них 2 у Чернівцях та 11 в районах області.

Для інформування мешканців Кіровоградщини залучено 22 автомобілі: по одному у кожному районі області та 2 авто у Кропивницькому.

Одразу 8 автомобілів курсуватимуть столицею, а на території Сумської області у 18 адміністративних районах було задіяно 19 одиниць техніки для здійснення оповіщення.

На Донеччині інформування здійснюється 13-ми екіпажами ДСНС, а на Луганщині - 5-ма.

У свою чергу, для оповіщення населення Прикарпаття залучено 16 автомобілів. У Тернопільській області працює 18 екіпажів, які здійснюють інформування населення щодо заходів безпеки в умовах карантину.

На Житомирщині 20 одиниць техніки курсують вулицями міст та районів, біля продуктових магазинів, аптек тощо. Водночас мешканців Полтавської області рятувальники інформують на 29-ти автомобілях, з яких лунають аудіозвернення.

Що було раніше: У Чернівцях, де було зафіксовано перший спалах коронавірусу в Україні, організували оповіщення населення щодо карантину та заходів щодо запобігання інфікуванню.

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