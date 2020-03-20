В ДСНС рассказали, сколько автомобилей с громкоговорителями запустили по Украине

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Пятница, 20 марта 2020, 18:09

В среднем в каждом регионе страны будут курсировать по 10-20 автомобилей ДСНС, оборудованных громкоговорящими устройствами, и транслировать аудиообращение с призывом соблюдать правила защиты от коронавируса.

Источник: пресс-служба ДСНС

Детали: В Николаевской области спасатели на 21-й машине предупреждали жителей микрорайона Намыв и Соляные областного центра, а также в городах Вознесенск, Баштанка, Новая Одесса, Южноукраинск.

На Закарпатье курсируют 15 автомобилей по центральным улицам областного и районных центров. На территории Буковины привлечено 13 автомобилей, из них 2 в Черновцах и 11 в районах области.

Для информирования жителей Кировоградщины привлечено 22 автомобиля: по одному в каждом районе области и 2 авто в Кропивницкому.

Сразу 8 автомобилей будут курсировать столицей, а на территории Сумской области в 18 административных районах было задействовано 19 единиц техники для осуществления оповещения.

В Донецкой области информирование осуществляется 13-ми экипажами ДСНС, а на Луганщине - 5-ю.

В свою очередь, для оповещения населения Прикарпатья привлечено 16 автомобилей. В Тернопольской области работает 18 экипажей, которые осуществляют информирование населения о мерах безопасности в условиях карантина.

В Житомирской области 20 единиц техники курсируют по улицам городов и районов, у продуктовых магазинов, аптек и т.д. В то же время жителей Полтавской области спасатели информируют на 29-ти автомобилях, из которых раздаются аудиообращения.

Что было раньше: В Черновцах, где была зафиксирована первя вспышка коронавируса в Украине, организовали оповещения населения о карантине и мерах по предотвращению инфицирования.

Украинская правда
Темы: ГСЧС коронавирус карантин


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