Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДСНС рассказали, сколько автомобилей с громкоговорителями запустили по Украине

Пятница, 20 марта 2020, 17:09
В ДСНС рассказали, сколько автомобилей с громкоговорителями запустили по Украине

В среднем в каждом регионе страны будут курсировать по 10-20 автомобилей ДСНС, оборудованных громкоговорящими устройствами, и транслировать аудиообращение с призывом соблюдать правила защиты от коронавируса.

Источник: пресс-служба ДСНС

Детали: В Николаевской области спасатели на 21-й машине предупреждали жителей микрорайона Намыв и Соляные областного центра, а также в городах Вознесенск, Баштанка, Новая Одесса, Южноукраинск.

На Закарпатье курсируют 15 автомобилей по центральным улицам областного и районных центров. На территории Буковины привлечено 13 автомобилей, из них 2 в Черновцах и 11 в районах области.

Для информирования жителей Кировоградщины привлечено 22 автомобиля: по одному в каждом районе области и 2 авто в Кропивницкому.

Сразу 8 автомобилей будут курсировать столицей, а на территории Сумской области в 18 административных районах было задействовано 19 единиц техники для осуществления оповещения.

В Донецкой области информирование осуществляется 13-ми экипажами ДСНС, а на Луганщине - 5-ю.

В свою очередь, для оповещения населения Прикарпатья привлечено 16 автомобилей. В Тернопольской области работает 18 экипажей, которые осуществляют информирование населения о мерах безопасности в условиях карантина.

В Житомирской области 20 единиц техники курсируют по улицам городов и районов, у продуктовых магазинов, аптек и т.д. В то же время жителей Полтавской области спасатели информируют на 29-ти автомобилях, из которых раздаются аудиообращения.

Что было раньше: В Черновцах, где была зафиксирована первя вспышка коронавируса в Украине, организовали оповещения населения о карантине и мерах по предотвращению инфицирования.

Знать больше: Пандемия COVID-19 в Украине и мире. Инфографика и статистика

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧСкоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
ГСЧС
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Подводный робот и дрон: спасатели показали, как разминируют водоемы
В Киеве спасатели завершили работы в доме, пострадавшем от ракетного удара
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: