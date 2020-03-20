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Політв'язень Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус - Денісова

П'ятниця, 20 березня 2020, 17:28
Політв'язень Мустафаєв вимагає перевірити його на коронавірус - Денісова

Український політв'язень Сервер Мустафаєв, якого утримують в російській в’язниці, вимагає перевірити його на коронавірус.

Джерело: Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова в telegram

Пряма мова: "Російська влада в умовах оголошеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії коронавірусної інфекції вже більше двох тижнів не надає жодної медичної допомоги незаконно утримуваним громадянам України Серверу Мустафаєву та Ернесу Аметову.

Попри те, що Сервер Мустафаєв подав до суду клопотання з вимогою викликати лікарів, аби провести необхідні аналізи, в тому числі і на коронавірус та встановити точний діагноз стану його здоров’я, медична допомога громадянину України так і не надається"

Деталі: Омбудсмен зазначила, що у політв’язнів наявні ознаки респіраторного захворювання, а саме: підвищена температура тіла, сильний головний біль, кашель та загальна слабкість.

Попри це, додала вона, політв’язнів все одно доставили до "Южного окружного военного суда", де відносно них продовжуються судові слухання.

Денісова повідомила, що у зв'язку з порушенням прав українських політв'язнів вона звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової із закликом негайно забезпечити проведення кваліфікованої діагностики стану здоров'я громадян України, а також закликала міжнародних правозахисників вплинути на Росію.

Що було раніше: Напередодні Денісова повідомила, що на території окупованого Донбасу за минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів із симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції, у 91 людини – підозра на пневмонію, а тестів на коронавірус там немає.

"Українська правда" в Threads

Теми: політв'язнікоронавірусправа людиникримські татари
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