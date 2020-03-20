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Политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус - Денисова

Пятница, 20 марта 2020, 17:28
Политзаключенный Мустафаев требует проверить его на коронавирус - Денисова

Украинский политзаключенный Сервер Мустафаев, который содержится в российской тюрьме, требует проверить его на коронавирус.

Источник: Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в telegram

Прямая речь: "Российские власти в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции уже более двух недель не оказывает никакой медицинской помощи незаконно удерживаемым гражданам Украины Серверу Мустафаеву и Эрнесту Аметову.

Несмотря на то, что Сервер Мустафаев подал в суд ходатайство с требованием вызвать врачей, чтобы провести необходимые анализы, в том числе и на коронавирус и установить точный диагноз состояния его здоровья, медицинская помощь гражданину Украины так и не предоставляется"

Детали: Омбудсмен отметила, что у политзаключенных имеются признаки респираторного заболевания, а именно: повышенная температура тела, сильная головная боль, кашель и общая слабость.

Несмотря на это, добавила она, политзаключенных все равно доставили в "Южный окружной военный суд", где в отношении них продолжаются судебные слушания.

Денисова сообщила, что в связи с нарушением прав украинских политзаключенных она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с призывом немедленно обеспечить проведение квалифицированной диагностики состояния здоровья граждан Украины, а также призвала международных правозащитников повлиять на Россию.

Что было раньше: Накануне Денисова сообщила, что на территории оккупированного Донбасса за неделю около 600 местных жителей обратились к врачам с симптомами острой респираторной вирусной инфекции, у 91 человека - подозрение на пневмонию, а тестов на коронавирус там нет.

Темы: политзаключенныекоронавирусправа человекакрымские татары
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