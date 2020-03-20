На Донбасі поранили трьох українських військових

Упродовж п’ятниці збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, а троє військових Об'єднаних сил поранені.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Сьогодні, 20 березня, внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох військовослужбовців. Їх евакуювали до військово-медичного закладу, де лікарі надали належну медичну допомогу.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 5 обстрілів, а саме: