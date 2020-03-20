На Донбассе ранили трех украинских военных
В течение пятницы вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, а трое военных Объединенных сил ранены.
Источник: штаб ООС
Детали: Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачи оказали надлежащую медицинскую помощь.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Широкино - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:
вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;
неподалеку Луганского - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;
вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета;
рядом с Новотошковским - с 82-мм минометов - 10 мин.