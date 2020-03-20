На Донбассе ранили трех украинских военных

В течение пятницы вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, а трое военных Объединенных сил ранены.

Источник: штаб ООС

Детали: Сегодня, 20 марта, в результате вражеских обстрелов ранены трое военнослужащих. Их эвакуировали в военно-медицинское учреждение, где врачи оказали надлежащую медицинскую помощь.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Новотроицким - из минометов калибра 82 мм - 20 мин, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - с автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", было зафиксировано 5 обстрелов, а именно:

вблизи Крымского - из минометов калибра 120 мм - 20 мин;

неподалеку Луганского - с автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Хутор Вольный - из стрелкового оружия;

вблизи Новгородского - с ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Новотошковским - с 82-мм минометов - 10 мин.