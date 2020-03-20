Поліція склала вже 613 адмінпротоколів за порушення карантину

З початку карантинних заходів через коронавірус Національна поліція склала 613 адміністративних протоколів за статтею "порушення правил щодо карантину людей".

Джерело: повідомлення заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, яке передає сайт Національної поліції

Пряма мова: "Найбільше протоколів складено на працівників та керівників підприємств та установ, а також на перевізників та керівників підприємств, які надають послуги пасажирських перевезень. Підрозділами Національної поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень за статтею 325 Кримінального кодексу України".

Деталі: Він також додав, що найбільше порушень правил щодо карантину людей було виявлено у Дніпропетровській області – 110 протоколів, у Донецькій – 68, у місті Києві – 46, у Запорізькій області – 39 та у Черкаській – 37.

За словами Фацевича, щодоби до несення служби у поліції залучається понад 14 тисяч правоохоронців.

Заплановано розміщення понад 500 перевірочних пунктів. На них нестимуть службу працівники поліції, Нацгвардії, представники служби з надзвичайних ситуацій, лікарі та представники органів місцевого самоврядування.

Заступник голови поліції зазначив, що виявляється багато фактів порушень під час моніторингу соціальних мереж, коли громадяни конфліктують із кондукторами чи водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.

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