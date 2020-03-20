Полиция составила уже 613 админпротоколов за нарушение карантина

С начала карантинных мероприятий из-за коронавируса Национальная полиция составила 613 административных протоколов по статье "нарушение правил карантина людей".

Источник: сообщение заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, которое передает сайт Национальной полиции

Прямая речь: "Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Он также добавил, что больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской - 37.

По словам Фацевича, ежесуточно к несению службы в полиции привлекается более 14 тысяч правоохранителей.

Запланировано размещение более 500 проверочных пунктов. На них будут нести службу работники полиции, Нацгвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления.

Заместитель главы полиции отметил, что многие факты нарушений обнаруживаются в ходе мониторинга социальных сетей, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.

Напомним: