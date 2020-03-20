Полиция составила уже 613 админпротоколов за нарушение карантина

3041 просмотр
Пятница, 20 марта 2020, 21:48

С начала карантинных мероприятий из-за коронавируса Национальная полиция составила 613 административных протоколов по статье "нарушение правил карантина людей".

Источник: сообщение заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, которое передает сайт Национальной полиции

Прямая речь: "Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины".

Детали: Он также добавил, что больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской - 37.

По словам Фацевича, ежесуточно к несению службы в полиции привлекается более 14 тысяч правоохранителей.

Запланировано размещение более 500 проверочных пунктов. На них будут нести службу работники полиции, Нацгвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления.

Заместитель главы полиции отметил, что многие факты нарушений обнаруживаются в ходе мониторинга социальных сетей, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров.

Напомним:

  • Киевские полицейские задокументировали 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Украинская правда
Темы: коронавирус полиция карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус в Украине: Минздрав хочет привлечь студентов-медиков на помощь врачам 20 марта 2020, 21:27
Новости 20 марта: первое выздоровление, чрезвычайная ситуация 20 марта 2020, 21:18
В случае смерти от коронавируса нардепов заменят следующими по спискам – Потураев 20 марта 2020, 20:43
Все новости
Главные новости
Еще 2 больных коронавирусом в Украине: первый случай на Харьковщине
Тесты подтвердили гибель третьей украинки от коронавируса в Италии
В городе, где умерла больная коронавирусом, еще 6 подозрений
В Киеве и еще двух областях объявили чрезвычайную ситуацию
Все новости
еда

Как составить здоровое меню и правильно питаться дома

Лайфхаки

Как сделать так, чтобы от ношения маски не болели уши

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!