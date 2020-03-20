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Заступниця Єрмака розповіла, де візьмуть гроші на індексацію пенсій

П'ятниця, 20 березня 2020, 21:16
Заступниця Єрмака розповіла, де візьмуть гроші на індексацію пенсій

Гроші на індексацію пенсій та на донарахування деяким пенсіонерам 1 тис грн візьмуть з державного бюджету, збільшивши його дефіцит.

Джерело: заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Ковалів: "В першу чергу, ми будемо скорочувати частину неефективних витрат бюджету і перерозподіляти там, де, фактично, можна буде. Цим джерелом будуть додатково і державні компанії, і прибутки державних банків, скорочення великих зарплат, скорочення усього бюджету, де можна скорочувати.

А друге, давайте бути чесними, ми будемо збільшувати дефіцит бюджету. Ми собі можемо це дозволити".

Деталі: Також Ковалів розповіла, що дефіцит бюджету фінансуватимуть запозиченнями. Вона розповіла, що максимально дешево гроші можна позичити у Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Єврокомісії.

Що було раніше: 18 березня преидент Володимир Зеленський розповів, що з 1 квітня Кабмін буде готовий виплатити додаткову 1 тис. грн тим, хто має пенсію менше ніж 5 тис. грн, а з 1 травня 2020 року буде здійснено індексацію пенсій.

Українська правда

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Теми: пенсіїОфіс президента
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