Заместитель Ермака рассказала, где возьмут деньги на индексацию пенсий

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Пятница, 20 марта 2020, 22:16

Деньги на индексацию пенсий и на доначисление некоторым пенсионерам 1 тыс грн примут из государственного бюджета, увеличив его дефицит.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире "Свобода слова"

Прямая речь Ковалив: "В первую очередь, мы будем сокращать часть неэффективных расходов бюджета и перераспределять там, где фактически возможно. Этим источником будут дополнительно и государственные компании, и прибыли государственных банков, сокращение больших зарплат, сокращение всего бюджета, где можно сокращать.

А второе, давайте быть честными, мы будем увеличивать дефицит бюджета. Мы себе можем это позволить".

Детали: Также Ковалив рассказала, что дефицит бюджета будут финансировать заимствованиями. Она сообщила, что очень дешево деньги можно занять у Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии.

Что было раньше: 18 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с 1 апреля Кабмин будет готов выплатить дополнительную 1 тыс. грн тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. грн, а с 1 мая 2020 будет осуществлено индексацию пенсий.

Украинская правда
Темы: пенсии Офис президента


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