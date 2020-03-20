Мер Дніпра порахував, скільки мільйонів втратили місцеві бюджети через "коронавірусний" закон

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через закон по боротьбі з коронавірусом обласний центр втратив 300 мільйонів гривень.

Джерело: Філатов в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Філатова: "Новий закон, який прийняли по боротьбі з коронавірусом... Верховна Рада прийняла цей закон: в бюджеті Києва -1 млрд, у бюджеті Дніпра -300 (мільйонів - ред.), В бюджеті Кривого Рогу -250 (мільйонів - ред.), в бюджеті Кам'янського -100 (мільйонів - ред.). і це при тому, що нам уряд не дав ні копійки зараз на боротьбу з цією епідемією ".

Деталі: Філатов має на увазі розділ про пільги з оподаткування для середнього та малого бізнесу.

Що було раніше: Рада для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 встановила штрафи за самовільне залишення місця обсервації (карантину) та підвищила кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.